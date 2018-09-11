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11 Eylül 2018 Salı günü yayınlandı
Kalın: 'Filistin halkının tekrar ambargolara maruz kalması asla ve asla kabul edilemez' - ANKARA

Kalın: 'Filistin halkının tekrar ambargolara maruz kalması asla ve asla kabul edilemez' - ANKARA

Kalın: "Filistin halkının tekrar ambargolara maruz kalması asla ve asla kabul edilemez" - ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklaması - Gazetecilerden görüntüANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı gündemi ile ilgili açıklamalarda bulundu. (4)Kalın: (ABD'de FKÖ ofisinin kapatılma kararı) Bu, Amerikan yönetiminin Filistin meselesi ve Orta Doğu barış sürecine bakışıyla ilgili son derece kaygı verici, endişe verici bir tutum içerisinde olduğunu göstermektedir."Kalın: "Filistin halkının bir bütün olarak iradesini dikkate almayan hiçbir çözümün çözüm olmayacağını herkesin bilmesi gerekiyor."Kalın: "İşgal altında yaşayan Filistin halkının, şu veya bu gerekçeyle tekrar bir yalnızlığa, izolasyona, ambargolara maruz kalması asla ve asla kabul edilemez. Filistin halkının öz yurdunda adeta bir parya haline getirilmesi, bütün insanlığın vicdanını sızlatmalıdır."

Argo İşgal Barış Süreci 

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