Kalın: 'F35 programından vazgeçmiş değiliz' - ANKARA
Kalın: "F35 programından vazgeçmiş değiliz" - ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamalarıANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi gündemi ile ilgili açıklamalarda bulundu. (6)Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın:"F35 programından vazgeçmiş değiliz, Türkiye'yi o programdan çıkarmak kolay bir şey de değil. Eninde sonunda bu krizin aşılacağına inanıyoruz." - ANKARA
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