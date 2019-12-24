Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Aralık 2019 Salı günü yayınlandı
Kalın: ''Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi hesaba katmayan hiçbir planın hayata geçmesi mümkün değildir'' - ANKARA

Kalın: ''Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi hesaba katmayan hiçbir planın hayata geçmesi mümkün değildir'' - ANKARA

- Cumhurbaşkanlığı Külliyesi - Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamalarıANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenledi.
(2)Kalın: "Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi hesaba katmayan hiçbir planın hayata geçmesi mümkün değildir."Kalın: "Bazı Körfez ülkelerinin Mazlum Kobani ile görüşüp, Türkiye'ye karşı kullanma arayışında olduklarını görüyoruz, bunlarkarşılıksız kalmayacak"Kalın: "Uluslararası toplum Hafter'e çok net mesaj vermeli. Hafter saldırılarını durdurmazsa çok daha kanlı bir iç savaşın yaşanması kaçınılmaz"

İç Savaş Basın Toplantısı Toplantı Saldırı 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Lisedeki maç kanlı bitti!Lisedeki maç kanlı bitti!
Suriye'deki Savaş Çocukları EtkilediSuriye'deki Savaş Çocukları Etkiledi
500 Fotoğrafla Suriye'deki Savaş500 Fotoğrafla Suriye'deki Savaş
Rusya'nın Suriye'deki Hava SaldırılarıRusya'nın Suriye'deki Hava Saldırıları
İstanbulda nefes kesen operasyonİstanbulda nefes kesen operasyon
Bu Güne Kadar Yumruk Yiyen SiyasetçilerBu Güne Kadar Yumruk Yiyen Siyasetçiler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı