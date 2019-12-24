Kalın: ''Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi hesaba katmayan hiçbir planın hayata geçmesi mümkün değildir'' - ANKARA
- Cumhurbaşkanlığı Külliyesi - Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamalarıANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenledi. (2)Kalın: "Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi hesaba katmayan hiçbir planın hayata geçmesi mümkün değildir."Kalın: "Bazı Körfez ülkelerinin Mazlum Kobani ile görüşüp, Türkiye'ye karşı kullanma arayışında olduklarını görüyoruz, bunlarkarşılıksız kalmayacak"Kalın: "Uluslararası toplum Hafter'e çok net mesaj vermeli. Hafter saldırılarını durdurmazsa çok daha kanlı bir iç savaşın yaşanması kaçınılmaz"
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