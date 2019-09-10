Kalın: '(Diyarbakır'daki annelerin oturma eylemi) Uluslararası basının sessiz kalması son derede dikkat çekici' - ANKARA
Kalın: "(Diyarbakır'daki annelerin oturma eylemi) Uluslararası basının sessiz kalması son derede dikkat çekici" - ANKARA
: - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın salona gelişi - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamalarıANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi gündemi ile ilgili açıklamalarda bulundu. (1)İbrahim Kalın: "Münbiç'tekine benzer bir oyalama, bir dikkat dağıtıma, bir hedef saptırma türü yola başvurulmasına tabii ki müsaade etmeyiz."
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