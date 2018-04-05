Kalın: 'Cumhurbaşkanımızın Türk ekonomisi ile ilgisi takibi bundan sonra da devam edecektir' - ANKARA
Kalın: "Cumhurbaşkanımızın Türk ekonomisi ile ilgisi takibi bundan sonra da devam edecektir" - ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın düzenlediği basın toplantısı - İbrahim Kalın'ın açıklamasıANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. (7)Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(Kabine revizyonu ve Başbakan Yardımcısı Şimşek'in istifası iddiası) Şu anda öyle bir şey söz konusu değil."