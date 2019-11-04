Kalın: '(Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti) Olup olmayacağına dair değerlendirmelerimiz devam etmektedir' - ANKARA
Kalın: "(Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti) Olup olmayacağına dair değerlendirmelerimiz devam etmektedir" - ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamasıANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. (5)Kalın: "(Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti) Bu ziyaret talebi bizden gelmemiştir. Olup olmayacağına dair değerlendirmelerimiz devam etmektedir."Kalın: "(Erdoğan'ın ABD ziyareti) Bu ziyaretten amacımız Washington'a gitmiş olmak değil, tam tersine ülkemizin çıkarları doğrultusunda somut neticeler elde edebilmektir."
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