Kalın: 'Bir annenin çocuğunu dağdan indirmek için verdiği mücadeleye (sanatçıların) uzak durması kabul edilebilir bir şey değil' - ANKARA
Kalın: "Bir annenin çocuğunu dağdan indirmek için verdiği mücadeleye (sanatçıların) uzak durması kabul edilebilir bir şey değil" - ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamalarıANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi gündemi ile ilgili açıklamalarda bulundu. (5)Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "Bir annenin çocuğunu dağdan indirmek için verdiği mücadeleye şu veya bu gerekçeyle (sanatçıların) uzak durması kabul edilebilir bir şey değil"
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