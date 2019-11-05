Kalın: 'Barış Pınarı Harekatı, Kuzey Suriye'de bir terör devleti kurmayı hedefleyen amaçları ortadan büyük oranda kaldırmıştır' - ANKARA
Kalın: "Barış Pınarı Harekatı, Kuzey Suriye'de bir terör devleti kurmayı hedefleyen amaçları ortadan büyük oranda kaldırmıştır" - ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamasıANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. (1)Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Barış Pınarı Harekatı, Kuzey Suriye'de bir terör koridoru hatta bir terör devleti kurmayı hedefleyen amaçları ortadan büyük oranda kaldırmıştır. Bu terör koridoruna çok ciddi bir darbe vurulmuştur ama teyakkuz halimiz devam etmektedir. Teröristlerin niyetlerinden kolay kolay vazgeçmeyeceğini biliyoruz."
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