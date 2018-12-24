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24 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Kalın: '(ABD'nin Suriye'den çekilmesi) Cumhurbaşkanımızın ikna edici argümanlarla Trump'ı bu karara sevk etmesinin bir neticesi' - ANKARA

Kalın: '(ABD'nin Suriye'den çekilmesi) Cumhurbaşkanımızın ikna edici argümanlarla Trump'ı bu karara sevk etmesinin bir neticesi' - ANKARA

Kalın: "(ABD'nin Suriye'den çekilmesi) Cumhurbaşkanımızın ikna edici argümanlarla Trump'ı bu karara sevk etmesinin bir neticesi" - ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamalarıANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı gündemi ile ilgili açıklamalarda bulundu. (6)Kalın: "(ABD'nin Suriye'den çekilmesi) Bu mekanizmanın şimdi çalışmaya başlamış olması elbette 14 Aralık'taki telefon görüşmesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın ikna edici argümanlarla Sayın Trump'ı bu karara sevk etmesinin bir neticesi."Kalın: "(Erdoğan - Trump görüşmesi) 14 Aralık'taki telefon görüşmesi tarihi bir görüşmeydi. Sayın Cumhurbaşkanımızın birçok kere söylediği hususun artık burada bir siyasi direktif ya da talimat haline gelmiş olması son derece önemli."Kalın: "(14 Aralık'taki Erdoğan - Trump görüşmesi) Cumhurbaşkanımız, şunu açık ve net şekilde iletti; DEAŞ'ı yenmek bu bölgeden temizlemek için Türkiye ve ABD olarak bizim PYD/YPG terör örgütüne ihtiyacımız yok. Biz bunu Türkiye ve ABD olarak yapabiliriz, bölgeyi istikrara kavuşturabiliriz. Böylece hem Suriye'nin toprak bütünlüğü noktasında önemli bir adım atarız hem de ikili ilişkilerimizde bir sorun haline gelen PYD/YPG/PKK meselesini de çözmüş oluruz. Bu teklif, yeni değil daha önce de yapıldı. Ama ilk defa bu görüşmede bunun karşılık bulduğunu ve bir talimata dönüştürüldüğünü gördük."

Turab Toplantı Telefon Görüşmesi Terör Örgütü 

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