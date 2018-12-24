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24 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Kalın: '(ABD'nin Suriye'den çekilmesi) Bu hafta bir Amerikan askeri heyeti Türkiye'ye gelecek' - ANKARA

Kalın: '(ABD'nin Suriye'den çekilmesi) Bu hafta bir Amerikan askeri heyeti Türkiye'ye gelecek' - ANKARA

Kalın: "(ABD'nin Suriye'den çekilmesi) Bu hafta bir Amerikan askeri heyeti Türkiye'ye gelecek" - ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamalarıANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı gündemi ile ilgili açıklamalarda bulundu. (4)Kalın: "(ABD'nin Suriye'den çekilmesi) Bu hafta bir Amerikan askeri heyeti Türkiye'ye gelecek, Türk mevkidaşlarıyla konunun koordinasyonunu konuşacak"Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "DEAŞ'la mücadelede herhangi bir geri adım, zafiyet, duraklama, yavaşlama asla söz konusu değildir."

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