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24 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Kahramanmaraş’ta seçim coşkusu

Kahramanmaraş’ta seçim coşkusu

Cadde ve sokaklar tepe görüntüsü

Misyon Belediye Başkanı Lyon Alabalık İran Seçimleri 

-Konvoy ve halay tepe görüntüsü
-Kalabalık detaylar
-Vatandaş röp
-Dulkadiroğlu belediye başkanı röp
-TBMM İşleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güveç

( KAHRAMANMARAŞ -HD)- AK Parti İl teşkilatı tarafından açıklanan seçim sonuçları sonrası, vatandaşlar cadde ve sokaklarda sevinç gösterisi yaptı KAHRAMANMARAŞ

-Türkiye’de 24 Haziran seçimleri sonrası AK Parti’nin başarısını vatandaşlar, cadde ve sokaklarda kutladı. Yüzlerce kişinin katıldığı AK Parti İl Teşkilatında yapılan kutlamalarda, vatandaşlar araçlarıyla konvoy düzenleyerek, hep birlikte halay çekti. Seçimi değerlendiren TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç, “Bütün dünya benim kahraman milletimin, güzel insanlarını esnafının, sanayicisinin, çiftçisinin, yetim ve dulunun verdiği karara saygı duruyor. Dediler biz buradayız, Türkiye hakkında birinci söz sahibi olan biziz dediler. Ülkemiz ve milletimiz adına müthiş kazançlı bir gün. Yarından itibaren Türkiye şahlanış dönemine geçecektir. Gayret edep çalışacağız, çabalayacağız 80 milyonu kucaklayacağız. Türkü ile Kürdü ile başka bir Türkiye yok gideceğimiz bir ülke yok, bir olacağız bütün olacağız” diye konuştu.
Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay ise, “Vatandaşlarımız AK Parti’ye bir kez daha teveccühlerini gösterdi. Cumhurbaşkanımıza güvenini bir kez daha gösterdi. Allah onlardan razı olsun. Yine Kahramanmaraş’ta çok yüksek bir oy rakamına ulaştık. Aynı şekilde Kahramanmaraş’ta da en yüksek rakamına Dulkadiroğlu ilçemizde ulaştık. Tüm vatandaşlarımıza, tüm hemşerilerimize AK Partimize milletvekillerimize göstermiş oldukları teveccühten dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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