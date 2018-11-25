Kadının birleştirici gücü: AK Parti ve CHP'li yöneticileri bir araya getirdi

-Kadın kolları başkanı Esra Zeytin Sürücüoğlu'nun konuşması

-Yürüyüş

-CHP ve Ak Parti gruplarının karşılaşma ve yakalara kurdele takılması



( KÜTAHYA ) KÜTAHYA



- Kütahya'da, 'Kadına Şiddete Karşı Mücadele ve Dayanışma Günü' nedeniyle düzenlenen etkinlik, AK Parti ve CHP'li yöneticileri bir araya getirdi. AK Parti tarafından düzenlenen yürüyüş ve basın açıklamasına, AK Parti İl Başkanı Ali Çetinbaş, AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Esra Zeytin Sürücüoğlu ve partililer katıldı.

Sürücüoğlu, yaptığı basın açıklamasında, "AK kadınlar olarak, kadına yönelik şiddetin bir insan hakkı ihlali olduğunu dün olduğu gibi bugün de dile getirmekten vazgeçmiyor, ekonomik ya da kültürel hiçbir gerekçenin ardına sığınılmasına müsaade etmeden kadına yönelik her türlü şiddete karşı turuncu çizgimizi çekiyoruz" dedi.

Sürücüoğlu, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, insan haklarının, kadınlar, çocuklar, anneler ve babalar başta olmak üzere herkes için önce ailede başladığını belirtti.

Basın açıklamasının ardından Sevgi Yolu üzerinde yürüyüşe geçen AK Partililer, CHP Kütahya İl Başkanı Makbul Sarı, CHP Kütahya İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Gülseven ve parti üyeleriyle karşılaştılar. Burada bir birine kurdele hediye eden partililer, daha sonra pankartları birlikte tutup fotoğraf çektirdiler. Partilerin birbirlerine yönelik jestleri takdirle karşılandı. (EFE - HCA)

