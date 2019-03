Kadın belediye başkan adayı kendi seçim aracını kendi kullanıyor

-otobüs sürerken görüntü

-röportaj



( ORDU -ÖZEL) ORDU



- Ordu’nun Fatsa ilçesinde Büyük Birlik Partisi (BBP) Belediye Başkan Adayı Fatma Yümlü, kendi seçim otobüsünü kendi kullanarak seçim çalışmalarını gerçekleştiriyor. Seçim otobüsünü kullanan kadın belediye başkan adayını gören vatandaşlarda şaşkınlıklarını gizleyemiyorlar. Seçim çalışmalarını ilçenin her yerinde sürdürdüğünü söyleyen kadın belediye başkan adayı Fatma Yümlü, “Karadeniz Bölgesi'nde tek kadın belediye başkan adayının kendisinin olduğunu, kadınların her zaman ve her yerde başarılı olduğuna inandığı için belediye başkanlığı adaylığına çıktığını ifade etti.

"Karadeniz’de tek kadın belediye başkan adayıyım" Seçim çalışmalarında kendi parti otobüsünü zaman zaman kullandığını ifade eden Fatma Yümlü, “Fırsat buldukça otobüsü kullanıyorum. Tabii aracımızın şoförü var ve o seçim çalışmalarımızda kullanıyor. Aracımızın şoförünün acil hastası olunca gitmek zorunda kaldı ve tek şoförlük bilen ben olduğum için aracı kendim kullanmak zorunda kaldım. Başkan adayı oluyorsanız her şeyi bilmek zorundasınız. 1996 yılından bu zamana kadar her türlü aracı kullanıyorum benim için otobüs veya kamyon fark etmiyor. Eğer başkanlığı kazanamaz, işsiz de kalırsam gerekirse taksicilik bile yaparım ekmek parası için. Fatsa’da, Karadeniz’de tek kadın belediye başkan adayıyım. Halkımızdan kendim için destek istiyorum. Vatandaşlar beni direksiyonda görünce şaşırıyor. Ben de onlar hem korna çalıyor hem de selamlıyorum. Seçim boyunca gerek oldukça direksiyon başına geçerek yine otobüsü kullanacağım” diye konuştu.