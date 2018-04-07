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07 Nisan 2018 Cumartesi günü yayınlandı
KADEM Çanakkale Temsilciliği açıldı - ÇANAKKALE

KADEM Çanakkale Temsilciliği açıldı - ÇANAKKALE

- KADEM Çanakkale Temsilciliği açıldı - Açılış öncesi salondan görüntü - Protokol masasından görüntü - Açılış konuşmalarından görüntü - Vali Orhan Tavlı'dan hediye takdiminden görüntü - Açılış kurdelesinden görüntü - Toplu fotoğraftan görüntüKADEM Çanakkale Temsilciliği açıldı - AK Parti Grup Başkanvekili Turan:"KADEM son 5 yılda yaptıklarıyla kadın hareketlerinde kendisini hissettiren, sadece ithal ideolojilere ait olmadığını gösteren, yerli ve milli duruşuyla beraber kadın haklarında önemli bir sayfa yapısının başrolünü üstlenmiştir"ÇANAKKALE(AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, KADEM'in son 5 yılda yaptıklarıyla kadın hareketlerinde kendisini hissettiren, sadece ithal ideolojilere ait olmadığını gösteren, yerli ve milli duruşuyla beraber kadın haklarında önemli bir sayfa yapısının başrolünü üstlendiğini dile getirdi.Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Çanakkale İl Temsilciliği hizmete açıldı.Turan, kentteki bir otelde düzenlenen açılış töreninde yaptığı konuşmada, şubenin açılışında emeği geçenleri kutlayarak, "KADEM son 5 yılda yaptıklarıyla kadın hareketlerinde kendisini hissettiren, sadece ithal ideolojilere ait olmadığını gösteren, yerli ve milli duruşuyla beraber kadın haklarında önemli bir sayfa yapısının başrolünü üstlenmiştir." dedi.
Çanakkale 'deki şubeyle birlikte 33. temsilciliğin aktif hale geldiğini belirten Turan, "Her zaman ifade ediyorum, büyükşehirlerde yatırım olarak ne varsa, Çanakkale 'de de olacak. Çanakkale 'miz her hizmetin en iyisine layık. KADEM'e güveniyoruz. Farkındalık açısından güzel işlere imza atacaklar." diye konuştu.
- "Köprümüzü yaparken, betonlaşmaya izin vermeyeceğiz"Turan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yapımında kente özgü sembollerin olacağını vurgulayarak, şöyle devam etti:"Biz köprümüzü bu şehrin doğasına katkı sağlayacak, ulaşımdan öte tarıma, turizme, sanayiye katkı sağlayacak bir çalışma olarak görüyoruz. Artık tarımla ilgili üreten insan 'Bugün yağmur, rüzgar var mı?' diye düşünmeyecek. Köprüsünü kullanarak İstanbul'a, Avrupa'ya ürettiği malı götürecek. Köprümüzü yaparken, betonlaşmaya izin vermeyeceğiz. Plansız gelişmeye izin vermeyeceğiz. Tarım alanlarını bozmayacağız."Köprünün bir mühendislik harikası olduğunu aktaran Turan, şöyle dedi:"Türkiye'nin ve dünyanın en uzun köprüsü. Daha ötesinde baktığımızda rüzgarın azalması gerekçesiyle beraber 2 tabya var. O köprüde uygulanacak ne sembol varsa bu topraklardan kullanacağız. İki direk aralığı Cumhuriyetimizin 100. yılına vurgu olması için 2023 metre. Rengi klasik beton değil, kırmızı beyaz bayrağımız gibi olacak. Üzerinde yer alan bağlantı yerleri herhangi bir kanca gibi değil, Seyit Onbaşımızın 260 kiloluk topu kaldırmasının hatırası olsun diye yansıtma top göreceğimiz şekiller olacak."KADEM Başkanı Sare Aydın Yılmaz da Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümünü kutladı.Tüm şehit ve gazileri rahmet ve minnetle andığını ifade eden Yılmaz, "Böylesi yüklü bir tarihsel mirası biriktiren Çanakkale 'de 33. temsilciliği açıyor olmaktan çok büyük bir memnuniyet duyuyoruz." diye konuştu.
Dua okunmasının ardından protokol üyeleri, açılış kurdelesini keserek temsilciliğin açılışını gerçekleştirdi.

Gaziler Açılış Töreni Er Kadın Görece Mühendislik 

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