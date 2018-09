-Şeref defteri imza

( BİLECİK ) Jülide Sarıeroğlu, "Bende bir Yörük kızıyım ve benim için heyecan verici"- "Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle görevimize yeni başlamış durumdayım" BİLECİK



- Bilecik’in Söğüt ilçesinde 737’ncisi düzenlenen Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri kapsamında kente gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, "Ben de bir Yörük kızıyım bu anlamda benim için heyecan verici ve gerçekten her sene gelmek isteyip de siyasi hayatımızdaki hareketlilik sebebiyle imkan olmamıştı. Bugünlere nasip oldu" dedi.

Bilecik’in Söğüt ilçesinde bu yıl 737’ncisi düzenlenen Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri kapsamında kente gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve teşkilatın Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Jülide Sarıeroğlu, ilk olarak Bilecik Belediyesini ziyaret etti. Sarıeroğlu'nu AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, eşi Fatma Yağcı, Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, eşi Nesrin Can, AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık ve partililer karşıladı. Bilecik Belediyesi Şeref Defterini imzalayan Sarıeroğlu, Belediye Başkanı Nihat Can'ın makamında partililer ile sohbet etti. "Türkiye’nin dört bir yanından Yörüklerimiz, Kayı boyundan olanlar, Türkmenlerimiz Söğütte bir araya geliyor" Belediye çıkışı İHA muhabirine konuşan Jülide Sarıeroğlu, bugün dirilişin, kurtuluşun, Şeyh Edebali’nin şehri Bilecik'te olmaktan mutlu olduğunu söyledi.



Yarın da TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın teşrifleriyle bu yıl 737’ncisi düzenlenen Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenliklerine katılacaklarını anlatan Sarıeroğlu sözlerine şöyle devam etti; "Yüzyıllardır devam eden bir geleneğe ev sahipliği yapıyor hem ilimiz hem Söğüt ilçemiz. Bu yıl 737’nci kez Türkiye’nin dört bir yanından vatandaşlarımız, Yörüklerimiz, Kayı boyundan olanlar, Türkmenlerimiz Söğüt'te bir araya geliyor. Onlarla birlikte 737’nci Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Söğüt Şenlikleri için ilimizde bulunuyoruz. Bugün belediyemizi ilk olarak ziyaret ettik. Buradan birazdan sivil toplum örgütlerimizle bir buluşma gerçekleştireceğiz. Biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle görevimize yeni başlamış durumdayız. Gittiğimiz her yerde bizler için yol arkadaşı niteliğinde yaptığımız çalışmalarda ortak aklı bulmak anlamında birlikte çalıştığımız sivil toplum örgütlerimizle de bir araya geliyoruz. Sonrasında esnaf ziyaretimizi yapacağız ve inşallah akşam saatlerinde de Söğüt’te gelen misafirlerimizle bir araya geleceğiz ve ardından yine 737 yıldır gerçekleştirilen bir gelenek şifalı pilavla ilgili olarak hem kazanın açılışı hem de dağıtımıyla alakalı organizasyonda yer alacağız." "Ben de bir Yörük kızıyım ve benim için heyecan verici" Kendisinin de Adanalı bir Yörük kızı olduğunu söyleyen Sarıeroğlu, "Ben de bir Yörük kızıyım bu anlamda benim için heyecan verici ve gerçekten her sene gelmek isteyip de siyasi hayatımızdaki hareketlilik sebebiyle imkan olmamıştı. Bugünlere nasip oldu. Bilgeliğiyle öğütleriyle bugünlere ışık tutan Ertuğrul Gazi’yi ülkemiz eğer bugünlere ulaştıysa başta Ertuğrul Gazi olmak üzere Osmangazi ve ecdadımız sayesinde. Bu vesileyle ben Ertuğrul Gazi başta olmak üzere tüm şehitlerimize vatanımız, milletimiz için emek veren kanını ortaya koyan şehitlerimize Allah’tan rahmet dilemek istiyorum. Gazilerimize de minnetlerimizi buradan ifade etmek istiyorum. Üç kıtaya hükmetmiş bir hükümdarlığın sonrasında da işte Türkiye Cumhuriyeti'nin devamında ortaya koyduğu bir çınarın tohumları asıl bu topraklarda atıldı. İnşallah birliği beraberliği kardeşliği adaleti simgeleyen bu yönetim anlayışının biz ilelebet sürmesi için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Ertuğrul Gazi’nin Hayme Ana’nın öğütleri her zaman bizimde yolumuza ışık tutmaya devam edecek inşallah diyorum. Tekrardan Bilecik'te olmuş olmaktan dolayı mutluluğumu sizlerle paylaşmak istiyorum" dedi.

Sarıeroğlu kentteki STK temsilcileri ile bir araya geldikten sonra esnaf ziyareti yapacak. Bilecik ziyaretleri sonrası Söğüt'e geçecek olan Jülide Sarıeroğlu, burada Yörüklerle bir araya gelecek.