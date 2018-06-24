İzmir’de seçim zaferiyle AK Parti’ye akın ettiler

--Ellerinde bayraklarla kutlamalar detay ve genel

--AK PARTİ il başkan balkon konuşması



( İZMİR )- İzmir halkının seçim kutlamalarının adresi Cumhuriyet Meydanı oldu İZMİR



- Türkiye’deki seçmen sayısının yüzde 6’sını oluşturan İzmir’de seçim sonuçlarının açıklanmaya başlanmasıyla, vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla AK Parti İzmir İl Başkanlığı’na akın ederek zaferi kutlamaya başladı.

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi seçim sonuçları açıklanmaya başlarken, AK Parti’nin seçim zaferi İzmir’de de büyük coşku oluşturdu. Ellerine Türk bayrağını alan vatandaşlar akın akın AK Parti İzmir İl Başkanlığı’na geldi. Parti önünde kurulan dev ekrandan yansıtılan görüntüler ve parti şarkıları eşliğinde büyük coşku yaşayan partililer, zaferi kutlamaya başladı.

Öte yandan İzmir 1. Bölge 1. Sıra Milletvekili adayı Başbakan Binali Yıldırım’ın da parti önündeki kalabalığa canlı bağlantı yaparak seslenmesi bekleniyor. “Hedef 2019 İzmir Büyükşehir Belediyesi” Alanda toplananlara hitaben AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül de balkon konuşması yaptı. “Helal olsun size” diye kalabalığa hitap eden Şengül, “Hedef 2019 İzmir Büyükşehir Belediyesi. Hep beraber. Bize yakışan sağduyu, hoşgörü. Onlar bize ne kadar nefretle, ötekileştirirlerse ötekileştirsinler biz dik durağız. Herkesi kucaklayacağız. Biz hep beraber Türkiye’yiz. Durmak yok yola devam. İzmir sizi seviyoruz. Helal olsun size” dedi.

İzmir halkı seçim kutlamaları için sokaklara döküldü. Resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'nin galip gelmesi üzerine vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ile konvoy oluşturdu. Bugün yapılan cumhurbaşkanlığı ve 27'nci dönem milletvekili seçim sonuçları açıklanmaya devam ediyor. Resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'nin galip gelmesi, İzmir'de coşkuyu artırdı. Vatandaşlar konvoy oluşturarak seçim sonuçlarını kutladı. Cumhuriyet Meydanı alanında ellerinde Türk bayrakları, AK Parti flamaları ve Erdoğan posterleri ile sloganlar atan vatandaşlar, araçlarında AK Parti'nin seçim müziklerini çaldı. Çok sayıda kadın ve çocukların da bulunduğu kutlamalarda vatandaşlar, bu sonucu beklediklerini, Erdoğan'ın karşısına kim çıkarsa çıksın galip gelemeyeceğini dile getirdi. İzmir'deki seçim coşkusu, devam ediyor.

