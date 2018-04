İzmir'de MHP'den AK Parti'ye ziyaret

-Ziyaretten genel ve detay görüntüler



- Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İzmir İl Başkanı Necat Karataş ve yönetimi, AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül’ü ziyaret etti. Ziyarette iki isim de birlik ve beraberlik mesajı verirken, yerel seçimlerde herhangi bir ittifakın olmayacağı açıklandı. 2019'da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ittifak kararı alan AK Parti ile MHP arasında sıcak rüzgarlar esmeye devam ediyor. Milliyetçi Hareket Partisi İzmir İl Başkanı Necat Karataş, yönetimiyle birlikte AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül’ü ziyaret etti. AK Parti İl Binasında gerçekleşen ziyarette konuşan ev sahibi Aydın Şengül, "İl başkanlığına atanmamız sebebiyle gerçekleşen bu ziyaretten dolayı kendilerine hoş geldiniz diyorum. İlk defa bir araya geliyoruz ama inşallah daha sık bir araya geliriz. İttifak anlaşmasının meclisten geçmesiyle 2019’da AK Parti ve MHP olarak yereldeki çalışmalarımızı yürüteceğiz” dedi.

Ülkenin birliğe ihtiyaç duyduğu günlerden geçtiğini belirten Şengül, ittifakın bir dava ittifakı olduğunun altını çizerek, “Yerli ve milli olmak gücünü milletten alan bir anlayıştır. Gücü sandıktan alanlar ancak yerli ve milli olurlar. Bu coğrafyada yaşayanların tek umudu Türkiye’dir. Bu aziz millet yıllarca hak etmediği komplekslere hapsedildi. Neyse ki son yıllarda özümüzü bulduk. Türkiye’yi bölmek isteyenlere karşı tek vücut olduk. Mesele vatan ve dava ise gerisi teferruattır. Bu ittifak kardeşlik ittifakıdır, dava ittifakıdır ve 'önce vatanım' diyenlerin ittifakıdır. Biz de üzerimize düşen görevi layığıyla yapacağız” diye konuştu.

Birlik ve beraberlik vurgusu Sözlerine il başkanlığına atanan Aydın Şengül’ü tebrik ederek başlayan MHP İl Başkanı Necat Karataş ise Yeni Kapı ruhu ile ittifakta yer aldıklarını söyledi.



Karataş, "MHP kurulduğu günden bugüne kadar Türk milletin menfaatleri için, geleceği için ve güven içinde olan bir Türkiye için siyaset yapmıştır. Başbuğumuz Alparslan Türkeş de Genel Başkanımızın Devlet Bahçeli de hep bunu savunmuştur. Genel başkanımızın geçmişteki hassasiyetlerini göz önüne alırsak 15 Temmuz'dan sonra milli birliğin ve beraberliğin oluşması için çaba sarf ettiği herkesin malumu” şeklinde konuştu.

“Siyasi kaygımız yok” Parti olarak herhangi bir siyasi kaygı taşımadıklarına değinen Karataş, "Partimiz, güçlü hükümete, istikrarlı hükümete ihtiyaç olduğu düşüncesiyle referanduma destek vermiştir. Daha sonrada cumhur ittifakının oluşması ve Türkiye’de daha güçlü bir iktidar için çaba sarf etmiştir. Türk milletini düşünen her bireyin de bu doğrultuda olması gerektiğini düşünüyoruz. Bizler de liderimiz Devlet Bahçeli’nin talimatıyla bu doğrultuda hareket edeceğiz. Söz konusu Türk devleti ve Türk milleti olduğunda siyasi kaygıları kenarı bırakmamız gerekiyor. MHP olarak herhangi bir siyasi kaygımız yok. Cumhur ittifakında üzerime düşen her şeyi yapacağız” dedi.

"Yerelde ittifak yok" İki partinin il başkanları, yerel seçimlerde ise ittifakın olmadığını belirtti.

Aydın Şengül, “Genel başkanlarımız ve MYK’larımız gerekli bilgilendirmeleri yapıyorlar. Şu an için yerel seçimler için böyle bir ittifak yok” dedi.

Karataş ise “Genel Başkanımız Devlet Bahçeli ve partimiz her zaman net olmuştur. Bunun dışında yerel seçimlerle ilgili herhangi bir açıklama yapmamıştır. Yerel seçimlerde AK Parti ile tatlı rekabet yaşayacağız” şeklinde konuştu.

