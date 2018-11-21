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21 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
İYİ Parti Sözcüsü Paçacı: 'Gezi olayları yeniden ısıtılarak, gündeme sokulmaya çalışılmaktadır' - ANKARA Haberi

İYİ Parti Sözcüsü Paçacı: 'Gezi olayları yeniden ısıtılarak, gündeme sokulmaya çalışılmaktadır' - ANKARA Haberi

İYİ Parti Sözcüsü Paçacı: "Gezi olayları yeniden ısıtılarak, gündeme sokulmaya çalışılmaktadır" - ANKARA - İyi Parti başkanlık Divanı - Yerel seçimler - İttifak görüşmeleri - İYİ Parti Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Cihan Paçacı'nın açıklamalarıANKARA - İYİ Parti Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Cihan Paçacı, partisinin Başkanlık Divanı sonrası genel merkezde gazetecilere açıklama yaptı.

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