İYİ Parti Sözcüsü Paçacı: 'Gezi olayları yeniden ısıtılarak, gündeme sokulmaya çalışılmaktadır' - ANKARA Haberi
İYİ Parti Sözcüsü Paçacı: "Gezi olayları yeniden ısıtılarak, gündeme sokulmaya çalışılmaktadır" - ANKARA - İyi Parti başkanlık Divanı - Yerel seçimler - İttifak görüşmeleri - İYİ Parti Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Cihan Paçacı'nın açıklamalarıANKARA - İYİ Parti Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Cihan Paçacı, partisinin Başkanlık Divanı sonrası genel merkezde gazetecilere açıklama yaptı.