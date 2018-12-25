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25 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
İYİ Parti Grup Toplantısı’nda bazı illerin belediye başkan adayları açıklandı

İYİ Parti Grup Toplantısı’nda bazı illerin belediye başkan adayları açıklandı

Akşener konuşma

( ANKARA ) ANKARA

Bild İslam Nani Propaganda Adala 


- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti Grup Toplantısı’nda bazı illerin belediye başkan adaylarını açıkladı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti Grup Toplantısı’nda konuşurken İYİ Parti'nin bazı illerin Belediye Başkan adaylarını da açıkladı.
Bazı illerin belediye başkan adayları şu şekilde: "Prof. Dr. Atakan Aksoy Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı, Ümit Bahtiyar Denizli Büyükşehir Belediye Başkan adayı, Erzurum Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Mahmut Uykusuz Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan adayı, Eski Çankırı Belediye Başkanı nam-ı değer ‘Baba Raif’ Raif Oktay Çankırı Belediye Başkan adayı, Ümit Özkan Nevşehir Belediye Başkan adayı, Setter Kaya Kars Belediye Başkan adayı, Mahir Yılmaz Kırıkkale Belediye Başkan adayı, Muhammed Gür Uşak Belediye Başkan adayı, Davut Çuhadar Osmaniye Belediye Başkan adayı, Mustafa canlı Gümüşhane Belediye Başkan adayı.” Akşener, Doğu Türkistan’da camilerin yıkıldığını söyleyerek, “Doğu Türkistan’da Türk ailelerin yanına zorla Çinli erkekler yerleştiriliyor. Feryad ediyorum. Milyonlarca Türk arındırma kamplarında, Türk ve İslam karşıtı propagandaya maruz kalıyor. Ama devleti yönetenlerden ses yok. O çocuklar bizim çocuklarımız. O kızlar bizim namusumuz. O annelerin, babaların gözyaşları bizim kanayan yaramız. İşte 11 Uygur Türk’ü iki aydır havaalanında tutuluyor” ifadelerini kullandı. Akşener, "Milli duruş, milli şuur ister. Yunanistan’dan gelen tehdide sessiz kalan, milli duruştan bahsedemez. Yunan Genelkurmay Başkanı yürek yemiş gibi Türkiye’yi tehdit etmeye başladı.
Haddini bildiren yok. Senin Turizm Bakanı işgal altındaki o adalara, Yunan Adası diye tur düzenliyorsa ve senden tek bir laf çıkmıyorsa, o hadsiz Genelkurmay Başkanı’nın ağzını kim büzecek."
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