İYİ Parti Grup Toplantısı - Detaylar - TBMM

- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in toplantının yapıldığı salona gelmesi - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in çocuklarla fotoğraf çektirmesi - İstiklal Marşı'nın okunması - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kürsüye çıkması - Toplantıya katılan katılımcılardan detay görüntüler TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM 'deki grup toplantısına katıldı. - Detaylar -
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