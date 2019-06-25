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25 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
İYİ Parti Grup Toplantısı - Detaylar - TBMM

İYİ Parti Grup Toplantısı - Detaylar - TBMM

- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in toplantının yapıldığı salona gelmesi - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in çocuklarla fotoğraf çektirmesi - İstiklal Marşı'nın okunması - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kürsüye çıkması - Toplantıya katılan katılımcılardan detay görüntüler TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM 'deki grup toplantısına katıldı.
- Detaylar -

Toplantı Grup Toplantısı 

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