İYİ Parti Grup Toplantısı



- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Türklerde kadın, toplumun direğidir. Türklerde kadın, töredir, öğretendir, kadını da erkeği de yetiştirendir. Türklerde kadın, akıldır, sağduyudur, toplumsal hafızadır” dedi.

Akşener,’nda konuştu.

Akşener, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne atıf yaparak, Türkiye’de kadın olmanın zorlaştığını ifade etti.

Akşener, “Kadın, kültürümüzde, tarihimizde o kadar önemlidir ki, Türklerde kadın, toplumun direğidir. Türklerde kadın, töredir, öğretendir, kadını da erkeği de yetiştirendir. Türklerde kadın, akıldır, sağduyudur, toplumsal hafızadır. Türklerde kadın, devlettir. Türklerde kadın, kadındır. Türk devletleri, kadını baş tacı yaptığı zaman yükselir, kadının değerini bilmediğinde yıkılır. Çünkü Türkler, kadınlarıyla yükselir, kadınlarıyla yücelir. Kadim tarihimiz buna şahittir. Milli Mücadele böyledir, Cumhuriyetin ilk yılları böyledir. Bizler biliriz ki; kadın olursa Türk büyür, kadın ölürse Türk ölür. Kültürümüz, tarihimiz böyleyken, bugün Türkiye'de kadın evine hapisse, Türkiye geriliyor demektir. Bugün Türkiye'de kadına şiddet varsa, Türkiye düşüyor demektir. Bugün Türkiye'de kadın ölüyorsa, Türkiye ölüyor demektir. Biz, İYİ Parti olarak buna izin vermeyeceğiz. Bize göre, geleceğin mutlu, zengin ve güçlü Türkiye'si, Türk kadınının yükselmesi ile mümkündür. O nedenle, kadınımızın her türlü toplumsal dayatmadan kurtulmuş, güçlü, özgür ve mutlu olduğu bir Türkiye'yi kurana kadar, yılmadan çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Akşener, Erdoğan-Putin görüşmesine ilişkin olarak şöyle konuştu: “Soçi mutabakatına uymayan Rusya ve Esad oldu, görüşme talep eden biz olduk. Askerimizi şehit eden Rusya ve Esad oldu, Putin'in ayağına giden biz olduk. Moskova'da kazanan Rusya ve Esad oldu, geri adım atan biz olduk. Sayın Erdoğan; biz Türkler, tarihimizde çok savaşlar kaybettik ama onurumuzu hiçbir kapıda bırakmadık. Yedi iklime hakim imparatorluklar kaybettik ama onurumuzu hiçbir kapıda bırakmadık. 600 yıllık devletimizi kaybettik ama onurumuzu hiçbir kapıda bırakmadık. Bu sayede, tarih boyunca kaybettiklerimizin yerine, yenilerini koyabildik. Bu sayede, yeni bir Cumhuriyet kurup, tarihi misyonumuza devam edebildik.” Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik olarak uyarılarını sıraladı. Akşener, “Buradan Sayın Erdoğan'ı bir kez daha uyarmak isterim. Bir, bu kadar önemli konularda, kararları sarayında tek başına alma. Dışişleri Bakanlığı, Genelkurmay gibi kurumlardan, seçenekli politikalar üretmelerini iste. İki, Suriye meselesi milli güvenliğimizi doğrudan ilgilendirdiği için, milli bir meseledir. Bu konuda adımlar atmadan önce, muhalefet partileriyle istişare et. İstişare ortaya, ortak akıldan süzülmüş, milli bir duruş çıkarır. Bu kadar hata yaptıktan sonra, muhalefetten, ayrıntılarını, nedenlerini, niçinlerini bilmediği politikalara, destek vermesini bekleyemezsin. Üç, politikaların oluşturulması aşamasında şeffaf olmadığın gibi, uygulamalarda da şeffaf değilsin. Dört, Türkiye, batının da ortak olduğu Suriye meselesinden kaynaklanan sığınmacı yükünü, elbette taşımak zorunda değil. Bu nedenle sınırlarını açmak Türkiye'nin en doğal hakkıdır. Ancak bunu yaparken, yine şahsi kızgınlıklarla hareket etmek, haklı olan Türkiye'yi, dünya kamuoyunda, ‘İnsan kaçakçısı devlet’ durumuna düşürüyor. Haklı olduğumuz bir konuda kızgın bir komşu gibi değil, devlet gibi davranmak zorundasın. Avrupa'yı gerçeklerle yüz yüze getirmenin, daha sağlıklı ve akıllıca yöntemleri olduğunu unutma” ifadelerini kullandı.



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