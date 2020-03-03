İYİ Parti Grup Toplantısı

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( ANKARA )- İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: “Türkiye’yi güçlü, mutlu, zengin bir ülke yaparak borcumuzu ödeyeceğiz” ANKARA



- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Türkiye’yi güçlü, mutlu, zengin bir ülke yaparak borcumuzu ödeyeceğiz” dedi.

Salonu’na bayraklar ve şehitlerin fotoğrafları konuldu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, şehitlerin isimlerini anarak konuşmasına başladı.

Akşener, 36 oğullarını toprağa verdiklerini ve bir tanesini de bugün toprağa vereceklerini söyleyerek, “Mesela Bayram Teğmen. 2 ay önce babasını kaybetmişti. Cenazeden sonra gittiği berber arkadaşına demişti ki; ‘Arkadaşlarım orada çarpışıyor. Ben de döneceğim. Belki bu son tıraşım olur’. Öyle oldu. Batuhan Onbaşı. Şehit torunuydu. Daha 6 ay önce nişanlanmıştı. Yuva kuracaktı, çoluğa çocuğa karışacaktı. Şimdi karışamayacak. Mesela Birhan Onbaşı. ‘Biz 7 yaşında yağmurun altında, soğuktan titreyerek, varlığım Türk varlığına armağan olsun’ derken şaka yapmıyorduk’ diyen koca yürekli bir yiğit. O kendi varlığını Türk varlığına armağan etti. Mesela Mehmet Astsubay. Henüz 21 yaşındaydı. Göreve başlayalı daha 1 ay olmuştu. Toprağa düştü. Mesela Burkay Onbaşı. Bir kızı sevmişti, evleneceklerdi. Ölüm onları ayırdı. Mesela Selman Çavuş, bir buçuk yaşındaki Uygur'un babasıydı. O, oğlunu büyürken göremeyecek. Mesela Ahmet Onbaşı, 23 yaşındaydı. Anası-babası her aradığında, ateş çemberindeyken bile, ‘İyiyim, merak etmeyin’ diyordu. Artık telefonu açamayacak. Mesela Süleyman Yüzbaşı. Arkasında iki küçücük çocuk bıraktı. Onlar babasız büyüyecek. Mesela Selim, Veysel ve Şükrü Onbaşı. Eşleri hamileydi, baba olacaklardı. Artık olamayacaklar” ifadelerini kullandı. Akşener şöyle konuştu: “Bizler, bu toprakların çocukları; anaları, babaları, evlatları, kadınları ve erkekleri, Devletimizi sever, devletimizi sayar, devletimizi biliriz. Bayrağımızı yere düşürmez, düştüğü yerden kaldırır, düşürenlerden hesap sorarız. İnancımız da budur, fikrimiz de budur, zikrimiz de budur. Bizler, bu toprakların çocukları; Acının, yokluğun ne olduğunu biliriz. Acı çekene, yokluk çekene, biz çekmiş gibi davranır, yarasını sarar, ekmeğimizi böleriz. Bizler, bu toprakların çocukları; Gerekirse bayrak nöbetinde, başına yağan bombalardan ölürüz. Vatanı, bayrağı, inancı beklediğimiz müddetçe, ‘vatan sağ olsun’ deriz, bağrımıza taş basar, Yüce Mevladan sabır, inayet dileriz. ‘Devletimiz var olsun’ deriz.” Şehitlere olan borçlarını Türkiye’yi cennet bahçesine çevirerek ödeyeceklerini söyleyen Akşener, “Biz bu borcu, Türkiye'yi bir cennet bahçesine çevirerek ödeyeceğiz. Kenetlenerek, birbirini sevsen ve sayan bir toplum olarak ödeyeceğiz. Fakirliği, işsizliği ortadan kaldırarak ödeyeceğiz. Şehitlerimizin çocuklarına iyi bir eğitim vererek, onların iş sahibi olduklarını görerek ödeyeceğiz. Türkiye’yi güçlü, mutlu, zengin bir ülke yaparak ödeyeceğiz” diye konuştu.





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