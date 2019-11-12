İYİ Parti Grup toplantısı

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( ANKARA )- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener:- “Dünyanın en güçlü ülkeleri, aynı zamanda kadının da güçlü olduğu ülkeler. Dünyanın en varlıklı ülkeleri, aynı zamanda kandının da varlıklı olduğu ülkeler” ANKARA



- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Dünyanın en güçlü ülkeleri, aynı zamanda kadının da güçlü olduğu ülkeler. Dünyanın en varlıklı ülkeleri, aynı zamanda kandının da varlıklı olduğu ülkeler” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu.

Akşener, Türkiye’nin 17 yıldır bir arpa boyu yol almadığını belirterek, “Yarışacak, rekabet edecek onca gelişmiş ülke varken, bugünü ve kendilerini 2001 kriziyle karşılaştıracak kadar düştüler. 2001 yılı Türkiye’nin derin bir ekonomik krizden geçtiği yıldır. Hadi Türk tarihini bilmiyorsun, bari kendi tarihine bir göz atın. 2001 krizinden sonra iktidar niye değişmiş, onu öğrenin. Millet sizi 2001 krizini bir daha yaşatmanız şartıyla o koltuğa oturttu” ifadelerini kullandı.Kadınların çalıştığı ülkelerin kalkınmış ülkeler olduğuna dikkat çeken Akşener, “Bir toplumda kadınlar kalkınmadan, ülke de kalkınmaz. Kadınlar huzura kavuşmadan, ülke de huzura kavuşmaz. Kadınlar güvende olmadan, ülke de güvende olamaz. Kadınların ekonomik bağımsızlığa kavuşmadan, ülke de ekonomik bağımsızlığa ulaşmaz. Türkiye’de çalışabilir durumdaki kadınların sadece yüzde 34’ü işe sahip. Yani üç kadından biri çalışıyor. Bu oran dünyada yüzde 50 seviyesinde. Almanya gibi ülkelerde ise bu oran yüzde 75’e kadar çıkıyor. Dünyanın en güçlü ülkeleri, aynı zamanda kadının da güçlü olduğu ülkeler. Dünyanın en varlıklı ülkeleri, aynı zamanda kandının da varlıklı olduğu ülkeler. Alman kadınları, bilimden sanayiye her alanda potansiyellerini gerçekleştirip, ülkelerinin gelişmesine katkı sağlarken, bizim kadınlarımız, var olabilmek, ayakta durabilme, hayata tutunabilmek için mücadele ediyor” dedi.





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