Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
İYİ Parti Grup toplantısı

İYİ Parti Grup toplantısı

Akşener konuşma

Ekonomik Kriz Toplantı Grup Toplantısı 

-Genel detay

( ANKARA )- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener:- “Dünyanın en güçlü ülkeleri, aynı zamanda kadının da güçlü olduğu ülkeler. Dünyanın en varlıklı ülkeleri, aynı zamanda kandının da varlıklı olduğu ülkeler” ANKARA

- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Dünyanın en güçlü ülkeleri, aynı zamanda kadının da güçlü olduğu ülkeler. Dünyanın en varlıklı ülkeleri, aynı zamanda kandının da varlıklı olduğu ülkeler” dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu.
Akşener, Türkiye’nin 17 yıldır bir arpa boyu yol almadığını belirterek, “Yarışacak, rekabet edecek onca gelişmiş ülke varken, bugünü ve kendilerini 2001 kriziyle karşılaştıracak kadar düştüler. 2001 yılı Türkiye’nin derin bir ekonomik krizden geçtiği yıldır. Hadi Türk tarihini bilmiyorsun, bari kendi tarihine bir göz atın. 2001 krizinden sonra iktidar niye değişmiş, onu öğrenin. Millet sizi 2001 krizini bir daha yaşatmanız şartıyla o koltuğa oturttu” ifadelerini kullandı.Kadınların çalıştığı ülkelerin kalkınmış ülkeler olduğuna dikkat çeken Akşener, “Bir toplumda kadınlar kalkınmadan, ülke de kalkınmaz. Kadınlar huzura kavuşmadan, ülke de huzura kavuşmaz. Kadınlar güvende olmadan, ülke de güvende olamaz. Kadınların ekonomik bağımsızlığa kavuşmadan, ülke de ekonomik bağımsızlığa ulaşmaz. Türkiye’de çalışabilir durumdaki kadınların sadece yüzde 34’ü işe sahip. Yani üç kadından biri çalışıyor. Bu oran dünyada yüzde 50 seviyesinde. Almanya gibi ülkelerde ise bu oran yüzde 75’e kadar çıkıyor. Dünyanın en güçlü ülkeleri, aynı zamanda kadının da güçlü olduğu ülkeler. Dünyanın en varlıklı ülkeleri, aynı zamanda kandının da varlıklı olduğu ülkeler. Alman kadınları, bilimden sanayiye her alanda potansiyellerini gerçekleştirip, ülkelerinin gelişmesine katkı sağlarken, bizim kadınlarımız, var olabilmek, ayakta durabilme, hayata tutunabilmek için mücadele ediyor” dedi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Ak Parti Grup Toplantısında Davutoğlu'na rozet verildiAk Parti Grup Toplantısında Davutoğlu'na rozet verildi
Cumhurbaşkanı Ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Partisinin Grup Toplantısında KonuştuCumhurbaşkanı Ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Partisinin Grup Toplantısında Konuştu
Hastalıktan Sonra Devlet Bahçelinin İlk GörüntüsüHastalıktan Sonra Devlet Bahçelinin İlk Görüntüsü
Meclis Açılışından KarelerMeclis Açılışından Kareler
Birleşmiş Milletler Toplantısında Yoğun Diplomasi TrafiğiBirleşmiş Milletler Toplantısında Yoğun Diplomasi Trafiği
Beştepe’de büyükşehir başkanları toplantısıBeştepe’de büyükşehir başkanları toplantısı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı