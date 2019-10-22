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22 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
İYİ Parti Grup Toplantısı

İYİ Parti Grup Toplantısı

Akşener'in konuşması

( ANKARA ) ANKARA

Propaganda İsrail Nato Trol 


- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ''Güvenli bölgeyi kim, nasıl kontrol edecek? Terörist silahlarının onları verenler mi yoksa biz mi toplayacağız? Şam yönetimiyle nasıl bir işbirliği ve temas yapılacak? Bu konuların bir an önce açıklığa kavuşması gerekir'' dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Grup Toplantısı'nda konuştu.
Akşener, harekat süresince Filistin ve İsrail'in kendilerine karşı saf tutmalarını izlediklerini hatırlatarak, ''Avrupa Birliğinin terör propagandası sahiplenmesini bir kenara yazdık. Amerikan Senatosu'nda Türk dostu saydığımız bazı grupların bir anda nasıl Türk düşmanı kesildiğini gördük. Tüm bunlar olurken, Atilla'nın torunu Macar Ülkesine selam olsun. Can Azerbaycan'a selam olsun. Orta Asya Bozkırlarının yiğitlerine, Türk devletlerine selam olsun. Babür Türk devletinin mirasçısı, Pakistanlı kardeşlerimize selam olsun. Turan illerinin has evlatlar, sizlere selam olsun'' şeklinde konuştu.
Akşener, ordunun caydırıcı devreye sokularak muhatapların masaya oturtulmasını olumlu adım olarak değerlendirdiklerinin altını çizerek, mutabakat metnindeki belirsizlere işaret etti. Akşener, şöyle konuştu:''Güvenli bölgeyi kim, nasıl kontrol edecek? Terörist silahlarının onları verenler mi yoksa biz mi toplayacağız? Şam yönetimiyle nasıl bir işbirliği ve temas yapılacak? Bu konuların bir an önce açıklığa kavuşması gerekir. Bir kez daha vurgulamak isterim ki, 'Güvenli bölge esasen Suriye'nin tamamıdır'. Bölgesel istikrarın temel şartı Suriye'nin toprak ve siyasi bütünlüğüdür. Bunu sağlamak için gerekeni yapmak durumundayız.''
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