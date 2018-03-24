

- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Trabzon’da partisinin il binası açılışına katılarak vatandaşlara seslendi. Akşener, konuşmasında Trabzon'un gelini olduğunu belirterek “Gelin kontenjanından Trabzon’u istiyorum. Alınmadığı takdirde kayınvalidem ile camlarınızı taşlayacağım” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Şener, demokrasiyi tesis etmek için yola çıktıklarını belirterek partinin kuruluş sürecini anlattı. Konuşmasında AK Parti’yi eleştiren Akşener, “Adaleti, hukukun üstünlüğünü, demokrasiyi tesis etmek için yola çıktık. İYİ Parti milletin, Trabzonlu'nun, Karadenizli'nin, Güneydoğulu'nun emriyle kurulmuş, başına da bizleri bekçi olarak tayin etmiş bir siyasi partidir. Hamdolsun, şart olsun ki milletimizin emrinden, Cenab-ı Hakkın hizasından ayrılmayacağız. Allah'ın izniyle biz hem iktidarı hem Cumhurbaşkanlığını alacağız" dedi.

Akşener gelin kontenjanından Trabzon’u istediğini belirterek "Erdoğan Rizelidir. Ben de Trabzon geliniyim. Çok iyi gelinim. 38 yıldır kayınvalidem ile aynı evde oturan bir gelinim. Muhterem oturturamadı ayrı evde anasını. Sizin ağabeyiniz, bu gelininizi hem anası hem babaannesi ile aynı evde oturttu. Gelin kontenjanından Trabzon'u istiyorum. Trabzon alınamadığı taktirde bu meydanda kayınvalidemle pencerenizi taşlayacağım" diye konuştu.

Akşener konuşmasının ardından parti binasının açılışına katıldı daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu’nun kıydığı nikah töreninde şahitlik yaptı.

