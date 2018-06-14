İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Bitlis’te

-Yemekten görüntüler

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( BİTLİS ) BİTLİS



- İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener Bitlis’te partililer ile iftar programında bir araya geldi. 24 Haziran seçimleri öncesi Bitlis’e gelen Akşener bir otelde partililerle bir araya gelerek iftar programına katıldı.

İftar öncesi özel bir televizyonun canlı yayın konuğu olan Akşener, partililerle iftar yemeği yedi. Yemekten sonra Bitlis’in Ahlat ilçesine hareket eden Akşener, burada bulunan evinde geceyi geçirecek. Sabah saat 9 civarında kahvaltı programına katılacak olan Akşener, daha sonra bayramlaşma töreninin ardından Muş’un Hasköy ilçesinde düzenlenecek olan mitinge katılacak.

