Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - ANKARA

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - ANKARA

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in fotoğrafları incelemesi - DetayAA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Anadolu Ajansının düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldıANKARA (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, 3 fotoğraf için oy kullandı.AA foto muhabirlerinin, yurt içi ve dışında çektiği fotoğraflar hakkında bilgi alan Akşener, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oylamaya sunulan fotoğrafları inceledi.Akşener, haber kategorisinde, Özkan Bilgin'in "Filistin direnişinin sembolü genç" başlıklı fotoğrafına oy verdi.Yaşam kategorisinde, İlhami Çetin'in "Ali dede ve kedisi" fotoğrafını seçen Akşener, spor kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Ata sporu" başlıklı fotoğraftan yana oyunu kullandı.

Muhabir İlham Gori 

İlgili Foto Galeriler
Azerbaycan-Ermenistan Sınırındaki Çatışmadan İlk FotoğraflarAzerbaycan-Ermenistan Sınırındaki Çatışmadan İlk Fotoğraflar
İlham Verici Doğa Fotoğraflarıİlham Verici Doğa Fotoğrafları
Erdoğan AK Parti grup toplantısında konuştuErdoğan AK Parti grup toplantısında konuştu
Beştepe Millet Kongre Ve Kültür Merkezinde Türk Savunma Sanayii ZirvesiBeştepe Millet Kongre Ve Kültür Merkezinde Türk Savunma Sanayii Zirvesi
Erdoğan “İnsanlığın Medeniyeti” Programına KatıldıErdoğan “İnsanlığın Medeniyeti” Programına Katıldı
Erdoğan, Üsküdarda Toplu Açılış Törenine KatıldıErdoğan, Üsküdarda Toplu Açılış Törenine Katıldı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı