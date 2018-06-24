İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koncuk: 'Millet iradesinin doğru şekilde sandıklara yansımasını temin edeceğiz' - ANKARA
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koncuk: "Millet iradesinin doğru şekilde sandıklara yansımasını temin edeceğiz" - ANKARA - Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı İsmail Koncuk"Millet iradesinin doğru şekilde sandıklara yansımasını temin edeceğiz" - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı İsmail Koncuk: - "Sandıklarımızı sonuna kadar koruyacağız. Millet iradesinin mutlaka doğru şekilde sandıklara yansımasını temin edeceğiz"ANKARA (AA) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı İsmail Koncuk, "Gerek milletvekilliğinde gerek cumhurbaşkanlığında açıklanan rakamlar asla vatandaşlarımızın sandığa yansıyan iradesi değildir." dedi. Koncuk, genel başkan yardımcıları Buğra Kavuncu ve Ahmet Ersagun Yücel ile parti genel merkezinde, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde açılan sandıkların sonuçlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.Seçim sonuçlarının, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kaynaklı olarak televizyonlardan aktarıldığını belirten Koncuk, bu sonuçların doğruyu ifade etmediğini savundu.Koncuk, aynı durumun referandumda da yaşandığını öne sürerek, "Burada, sandık güvenliği ortadan kalksın, muhalefet partilerinin sandık görevlileri umutsuzluğa sevk edilsin ve sandık başlarından ayrılsınlar, temel amaç budur." diye konuştu. YSK'nin sisteminin kendilerine de açık olduğunu ve sonuçları gördüklerini ifade eden Koncuk, "Aslında yüzde 7'lik bir sayım var ama televizyonlar bu yüzde 7'lik oranı öyle bir veriyorlar ki yüzde 50 sandık açılmış, neredeyse sonuçları yarı yarıya kesinleşmiş gibi bir hava yaratılıyor." dedi. Yüksek Seçim Kurulunun bu duruma müdahale etmemesini eleştiren Koncuk, "Gerek milletvekilliğinde gerek cumhurbaşkanlığında açıklanan rakamlar asla vatandaşlarımızın sandığa yansıyan iradesi değildir. Bu sebeple bütün müşahitlerimiz, sandık görevlilerimiz sandık başlarını terk etmesinler, sonuna kadar görevlerini yapsınlar ve topladıkları ıslak imzalı tutanakları mutlaka genel merkezimize hızla göndersinler." ifadelerini kullandı.Koncuk, ilerleyen saatlerde sonuçların böyle olmayacağını ve ellerinde saat 19.17 itibarıyla sonuçlar olduğunu ileri sürerek, "Bu sonuçlara göre, ki bunlar da güncel değil aslında. Muharrem İnce yüzde 40,3 Meral Hanım 8,74, Recep Tayyip Erdoğan 46,69, Selahattin Demirtaş 3,38, Temel Karamollaoğlu 0, 94, Doğu Perinçek 0,23 görünüyor. Elimde fotoğrafı da olan sonuçlar bunlar. Milletvekilliğinde de henüz sonuçlar netleşmedi ve son derece az açılan sandık." değerlendirmesini yaptı.Edindikleri sonuçlara göre, ittifakların son durumunu da gösteren Koncuk, millet iradesinin mutlaka doğru şekilde sandıklara yansımasını temin edeceklerini vurguladı.