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24 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Erozan: 'Ay sonundan önce büyük ihtimalle adaylarımızı açıklayacağız' - KAYSERİ Haberi

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Erozan: 'Ay sonundan önce büyük ihtimalle adaylarımızı açıklayacağız' - KAYSERİ Haberi

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Erozan: "Ay sonundan önce büyük ihtimalle adaylarımızı açıklayacağız" - KAYSERİ - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kamil Erozan’ın konuşması"Ay sonundan önce büyük ihtimalle adaylarımızı açıklayacağız" - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kamil Erozan: - "Diğer partiler adayların isimlerini yavaş yavaş açıklamaya başladılar. Biz de her şehrin kendine özgü koşullarını dikkate alarak ay sonundan önce büyük ihtimalle adaylarımızı açıklayacağız"KAYSERİ (AA) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kamil Erozan, partilerin yerel seçimler için adaylarını yavaş yavaş açıklamaya başladığını söyleyerek, "Biz de her şehrin kendine özgü koşullarını dikkate alarak ay sonundan önce büyük ihtimalle adaylarımızı açıklayacağız." dedi.
Erozan, partisinin Kayseri il başkanlığını ziyaretinde yaptığı açıklamada, aylar öncesinden yerel seçim hazırlıklarına başladıklarını belirtti.
Her şehirde detaylı araştırma yapıldıktan sonra isimlerin açıklanacağını belirten Erozan, "iyilik kervanı yollarda" kampanyası ile 2 haftada 81 ili ziyaret ettiklerini anlatarak, şunları kaydetti:"Bu ziyaretlerde şehrin nabzını tuttuk, vatandaşın tepkisini öğrendik. Şimdi bir adım daha öteye gidiyoruz. Şimdi daha odaklı bir analiz için illerimizi ziyaret ediyoruz. Bu sefer genelden özele geçeceğiz. Yani artık isim bazında, belediye meclisi bazında bir analiz yapacağız. Bir yol haritası çıkaracağız. Aşağıdan yukarıya da bir yol haritasına ihtiyacımız var."Tabanın hissiyatına ve düşüncülerine kulak veren bir parti olduklarını anlatan Erozan, "Bunun objektif olabilmesi için de hiçbir arkadaşımızı kendi seçim bölgesinde görevlendirmedik. Diğer partiler adayların isimlerini yavaş yavaş açıklamaya başladılar. Biz de her şehrin kendine özgü koşullarını dikkate alarak ay sonundan önce büyük ihtimalle adaylarımızı açıklayacağız." değerlendirmesinde bulundu.Erozan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Milliyetçi Hareket Partisi, İstanbul dışında Ankara ve İzmir'de de aday göstermeyecektir." ifadelerinin sorulması üzerine şöyle konuştu:"Bizim yarışımız MHP ile değil. Bizim yarışımız AK Parti ile. Dolayısıyla onlar herhalde kendi yetersizliklerini gözlemiş olacaklar ki 3 ilde aday çıkarmıyorlar. 3 ilde aday göstermemek onların çaresizliklerinin ürünüdür. Bunları memnuniyetle not ediyoruz. İttifak lafını kelime olarak reddediyoruz. Bu lügatta yok, bizim lügatımızda yok. Ama bir yandan da genel merkezimiz, CHP'nin görevlendirdiği arkadaşlarla bir zemin değerlendirmesi yapıyor. Bunun sonuçlarını henüz oluşturmak mümkün değil. Bunun iki hafta süreceği zaten ifade edilmişti. Dolayısıyla bunların hiçbirini teyit edecek durumda değilim. Bu istişarenin yapılabiliyor olması da bence muhalefetteki partiler açısından sevindirici bir durum."

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