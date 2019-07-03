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03 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
İYİ Parti'den TRT hakkında suç duyurusu - ANKARA Haberi

İYİ Parti'den TRT hakkında suç duyurusu - ANKARA Haberi

- İYİ Parti milletvekillerinin Osman Öcalan'ın ekrana çıkarılmasına ilişkin TRT hakkında suç duyurusu - İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın konuşması - İYİ Parti milletvekillerinin adliyeye girişiİYİ Parti'den TRT hakkında suç duyurusu - İYİ Parti, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan'ın ekrana çıkarılmasıyla ilgili TRT hakkında suç duyurusunda bulunduANKARA (AA) - İYİ Parti, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan'ın 23 Haziran'da yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri sırasında ekrana çıkarılmasıyla ilgili TRT hakkında suç duyurusunda bulundu.Bazı İYİ Parti milletvekilleriyle Ankara Adalet Sarayı'na gelen Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, yaptığı açıklamada, TRT'nin 23 Haziran'da yenilenen İstanbul seçimleri öncesi terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın kardeşi olan ve 74 askerin şehit edilmesi emrini veren hain terörist Osman Öcalan'ı ekrana çıkarmasının Türk milletinin vakarını örselediğini söyledi.

Bu yayının TRT'nin yayın hayatına kara bir leke olarak geçtiğini belirten Türkkan, "Röportajda hain Osman Öcalan TRT aracılığıyla terör örgütünün cebir, şiddet, tehdit içeren yöntemlerini meşru göstererek övmüştür. Terörle Mücadele Kanunu'na göre açıkça suç işlemiştir. Bu programı hazırlayanlar, bu programın yayımlanmasına izin verenler Türk milletine karşı işlenmiş bu suçun sorumlularıdır ve Türk milletine karşı yargı önünde hesap vermek zorundadırlar." değerlendirmesinde bulundu.Türkkan ve bazı milletvekilleri, daha sonra TRT hakkında "suçu ve suçluyu övme, kamu görevine ait araç ve gereçleri suçta kullanma, terör örgütünün propagandasını yapma" iddialarının yer aldığı suç duyurusunu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sundu.

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