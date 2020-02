İYİ Parti’den istifa eden Balıkesir milletvekili Ok: 'HDP'nin olduğu yerde şahsımın olması mümkün değil'

-Soru cevap



- İYİ Parti’den istifa eden bağımsız Balıkesir milletvekili İsmail Ok, “HDP olduğu yerde şahsımın olması mümkün değil. İYİ Parti, HDP ortaklık yapmıyor. CHP HDP ile ne alemde? Takdir kamuoyunun” dedi.

İYİ Parti’den istifa eden bağımsız Balıkesir milletvekili İsmail Ok, TBMM’de basın toplantısı düzenledi.

Ok, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen'le ilgili, “İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen’in, çözüm sürecinde Denge Denetle Ağı denilen sivil toplum örgütünde görev aldığı, Türkiye Cumhuriyeti'ni asimilasyon ile suçladığı görüntüleri ve yine Joe Biden ile yaptıkları toplantıların resimleri, 8 Ağustos tarihinde ulusal basında yer almaya başladı.

Bu fikirleri savunan birinin, İYİ Parti içerisinde yer almasına başta tüm şahsım ve milletvekillerimiz olmak üzere parti tabanımız, teşkilatlarımız çok sert tepki gösterdi. Bütün bunlara rağmen görevden alınma sürecinde bir ay boyunca tereddüt edilmesi, şahsımda izahı mümkün olmayan ilk ve en derin kırılma noktasını oluşturmuştur” ifadelerini kullandı. Genel Başkandan randevu talep ettiğini söyleyen Ok, “Bu görüşmede; böyle bir kişinin, her şeyi ortaya dökülmesine rağmen, bir ay boyunca görevden alınmasında yaşanan tereddüt, şahsımda güven sorunu oluşturduğunu ifade ettim ve partinin yerelde ve genelde hiçbir siyasi faaliyetlerine katılmayacağımı ve yavaş yavaş geri planda kalarak ilk genel seçimlerde aktif siyaseti bırakacağımı, Sayın Genel Başkana ifade ettim. Yine bu görüşmede Meclis Başkanlık divanından ayrılmaya hazır olduğumu ifade ettiğimde, kendileri kararlı bir şekilde devam etmemi istedi. Bu süre zarfı içerisinde milletvekili istişare toplantılarında seçmenlerimizin en büyük rahatsızlık duyduğu konu olan, CHP ve HDP yakınlaşmasından duyduğum rahatsızlığı dile getirdim” şeklinde konuştu.

Ok, şöyle devam etti: “İstifa beyanımda Sorosçu (denge denetleme ağı) olan Hasan Seymen ismini beyan etmemem, yol arkadaşlarımı töhmet altında bırakarak onları üzdüğümü fark ettim. Onun için de kendilerinden özür diliyorum. Açıklık getirmem gereken diğer bir konu ise; CHP ve kıymetli seçmenleri ile ilgilidir. CHP seçmeni Balıkesir’de, 2009, 2014 ve 2019 yılları başta olmak üzere girdiğim bütün seçimlerde şahsımı desteklemiştir. Bunu inkar eden haramzadedir. Ancak bilinmesini isterim ki CHP yönetiminin HDP ile olan yakınlaşması kendileri için ne kadar demokratik bir hak ise bu yakınlaşmadan duyduğum rahatsızlığı ifade etmem de şahsım için en demokratik haktır. Daha önceki basın açıklamam maksadını aşacak şekilde yorumlanarak, CHP tabanını kırdıysam, incittiysem kendilerinden özür dilerim. Ömrümün son anına kadar CHP seçmeninin benim şahsımda değerli bir yeri olacağını da ifade etmek istiyorum.” Yerel seçimlerde Belediye Başkanı adayı olduğunu ve CHP-HDP işbirliği iddialarını devam ettiğini hatırlatan gazeteciye Ok, “Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığını istemedim. Balıkesir İl Başkanı ve 20 İlçe Başkanı toplantılar yaptılar, ısrarla benim aday olmamı istediler, kabul etmedim. Genel Başkanım büyük bir ısrarla benden Balıkesir Belediye Başkanı adayı olmamı istediler” diye konuştu.

Ok, şunları kaydetti: “HDP olduğu yerde şahsımın olması mümkün değil. İYİ Parti, HDP ortaklık yapmıyor. CHP HDP ile ne alemde? Takdir kamuoyunun. CHP tüzel kişiliktir. Bende işbirliği ya da ortaklık yaptığım partinin HDP ile işbirliği yapması kabul etmemem ya da buna tepki göstermem en demokratik hakkımdır.”



