İYİ Parti Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, ziyaretlere Güvercinlik’ten başladı

-Mehmet tosun konuşması



( MUĞLA ) MUĞLA



- İYİ Parti Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun seçim çalışmalarına Bodrum’un giriş noktası Güvercinlik Mahallesi’nden başladı.

Geçtiğimiz Pazartesi günü Bodrum Belediye Başkan adaylığını miting havasında açıklayan İYİ Parti Mahalli İdareler Başkan Yardımcısı Mehmet Tosun, Yarımada'daki yenilenme ve değişimin Güvercinlik’ten başlayacağını söyledi.



Bodrum’u karış karış gezerek yapacağı projeleri anlatan Bodrum Belediye Başkan adayı Mehmet Tosun adaylığını açıklamasının ardından ilk durağı Güvercinlik mahallesi oldu. Soğuk havaya rağmen Güvercinlik Mahalle sakinlerinin yoğun ilgi ile karşılaşan Tosun vatandaşların sorunlarını teker teker dinleyip not aldı. Güvercinlik mahallesinde yaşanan sıkıntılara çözeceğini söyleyen Tosun Bodrum’un vitrini Güvercinlik olduğu için projelerini Güvercinlikten başlayacağını açıkladı.

Toplantıya yoğun ilgi gösteren Mahalle sakinleri Mehmet Tosun’u ayakta alkışlayarak Bodrum Belediye Başkanı olarak görmek istediklerini söylediler. Toplantıya Mehmet Tosun’un yanı sıra İYİ Parti Bodrum İlçe Başkanı Nevzat Kanber, Belediye Meclis Üyesi Adayı Mehmet Onur Şahbaz, İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Güvercinlik Mahalle Muhtarı Mehmet Gereme’de katıldı.

Başkan Mehmet Tosun; “Güvercinlik, Bodrum Yarımadası’nın Vitrini” “Bodrum Yarımadamıza gelen misafirlerimizin denizle ilk buluştuğu, Bodrumumuzun en güzel mahallerinden birisi olan Güvercinliğin güzel insanları, hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum, hoş geldiniz, şeref verdiniz, iyi ki geldiniz” diyerek sözlerine başlayan İYİ Parti Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun şunları söyledi “Biliyorsunuz, 31 Mart 2019 tarihinde Bodrum’un ve Güvercinlik’in kaderinin değişeceği yerel seçimler olacak. Biz de İYİ Parti çatısı altında öne çıkıp, adaylık açıklamamızı Pazartesi günü yaptık. Bugün de bu ilk ziyaretimizle, Bodrum’a, Bodrum Belediyesi’ne giden yolculuğumuzu Bodrum’un girişinden, Güvercinlik’ten başlatıyoruz. Bunun gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Daha önceki seçim çalışmalarından şahsımı tanıyorsunuz, birlikte çalışmalar yaptık. 30 Mart 2014 tarihindeki seçim yarışını kaybettik, ancak sizlerin gönlündeki saygıyı, sevgiyi kaybetmedik ve her zaman irtibat halinde olduk. Güvercinlik Mahallemiz bizim için çok özel bir yer. Çünkü burası Bodrum’un vitrini konumunda. Yani Bodrum’a havaalanı veya karayoluyla gelen her vatandaşımız, Bodrum’u burada tanıyor. Onun için bizim açımızdan Güvercinlik Mahallesi büyük önem arz etmekte. Bodrum’un vitrini olan bu mahallemizi güzelleştireceğiz. Bodrum turizmine yakışan bir şekilde yeniden ele alacağız.” Güvercinlik, İnsan Odaklı Belediyecilikle Buluşacak Güvercinlik Mahallesi’nde bugüne kadar yapılan çalışmalar için Bodrum Belediyesi’ne ve Mahalle Muhtarına teşekkür eden Başkan Mehmet Tosun; “Bugüne kadar burada Bodrum Belediyemiz aracılığıyla yapılan çalışmalar var, muhtarımızın yürüttüğü çalışmalar var. Bu çalışmalardan dolayı Bodrum Belediyemize ve muhtarımıza çok teşekkür ediyoruz. Ancak eksiklikleri ve vatandaşlarımızdan gelen talepleri de göz önünde bulundurarak, onların bıraktığı yerden eksiklikleri tamamlayarak Güvercinlik’i güzelleştireceğiz. Özellikle şu anayolu yeniden düzenlememiz gerekiyor. Aydınlatması, çevre düzenlemesi, orta refüjü, bina cephe düzeltmeleri, sahilimizi yeniden sizlerin talepleri doğrultusunda, proje üretmek suretiyle ve hazırladığımız projeleri sizlerin görüşünüze sunmak ve onayınızı almak suretiyle hayata geçireceğiz. Hayallerimizi süsleyen Güvercinlik’i inşallah hep birlikte yeniden ele alıp, insanlarımızı kırıp dökmeden, insan odaklı belediyecilik hizmetleri ile buluşturacağız, Güvercinlik 31 Mart’tan sonra öncelikle iyi olacak yerlerden birisidir” dedi.

Güvercinlik Halkını Denizle Buluşturacağız Toplantıda Güvercinlikli bir hanımın; “Deniz dibimizde, ama denize girecek bir yerimiz dahi yok” demesi üzerine Başkan Mehmet Tosun; “Bodrum’un her tarafında olduğu gibi Güvercinlik’te de biz esasında denizin kenarında yaşıyoruz, ama denizden uzağız. Denizle bir türlü buluşamıyoruz. Sözümüzdür, Yarımada ve Güvercinlik’te yaşayan her vatandaşımızı, denizimizle buluşturacağız” dedi.

Toplantı sonrası Başkan Mehmet Tosun ve beraberindekiler gün boyu Güvercinlik Mahallesi’nde yer alan esnafları ziyaret ederek, sorunlarını dinleyip çözüm önerilerini anlattılar. (EA-