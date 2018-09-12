İYİ Parti 5 istifa daha Haberi

--İyi Parti Kurucu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Gül açıklama

-İyi Parti Üst Kurul Delegesi ve Belediye Meclis Üyesi Resul Kırılmaz açıklama

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( ELAZIĞ ) -- Parti Kurucu üyesi ve Eski milletvekili Mustafa Gül istifayı,"Maalesef kervan yol aldıkça 'Büzülmüş Göç' gide gide bozulmuştur" diyerek açıkladı ELAZIĞ



- Elazığ’da, İYİ Parti Kurucu Üyesi Mustafa Gül ve Yüksel İstişare Kurulu Üyesi Ferruh Bostancı olmak üzere 5 kişi partiden istifa ettiğini açıkladı.

Türkiye’de genelinde birçok ilde olduğu gibi Elazığ’da da İYİ Parti’den istifalar geldi. İYİ Parti Kurucu Üyesi ve MHP eski Elazığ Milletvekili Mustafa Gül, Yüksel İstişare Kurulu Üyesi Öğretim Görevlisi Ferruh Bostancı, Üst Kurul Delegesi ve Belediye Meclis Üyesi Resul Kırılmaz ile kurul delegeleri Ahmet Bircan Karakaya ve Gülay Karakaya partiden istifa etti. Başlangıçta iyi niyetle başlayan hareketin, İYİ Parti genel başkanlık makam uygulamaları neticesinde kademe kademe başkalaştırıldığını belirten Gül, "Bu durum süreci başından bu yana takip edenler için ayan beyan ortadadır. Bu uzun ve zorlu süreç devam ederken gördüğümüz yetersizlikler, eksiklikler ve hatalar parti içerisinde bulunabilen en uygun platformda dile getirildi.

Kervan yolda dizilir mantığıyla, göç gide gide düzelir denilerek olumsuzluklara tahammül edilmiş ve sabredilmiştir. Maalesef kervan yol aldıkça 'Büzülmüş Göç' gide gide bozulmuştur” dedi.

"Liyakat, samimiyet ve vefa göz ardı edilmiştir" Parti kadroları oluşturulurken demokratik kurallara riayet edilmediğini vurgulayan Gül, "Aynı zamanda liyakat, samimiyet ve vefa gibi hasletler büyük oranda göz ardı edilmiştir. Bu değerler ve ilkeler yapısal ve yönetimsel olarak partinin kurumsal kimliğine aksettirilememiş ve dolayısıyla da yaşatılamamıştır. Karşı siyasi gruplarda 'hastalık' görerek eleştirdiğimiz, eksik, yanlış, ucuz uygulamalar ve konumlanmalar bugün İYİ Parti'nin içerisinde nüfuz ve yer etmiştir. İYİ Parti, ümit ve umut olmaktan maalesef çıkarılmıştır. 3 yıl boyunca bu mücadelenin her noktasında tereddüt etmeden harcadığımız yoğun emek ve çaba düşünüldüğünde geldiğimiz yol ayrımı elbette herkesten fazla bizleri üzmüştür. Partinin getirildiği nokta itibariyle bizim gibi gören ve düşünenler için istifa etmek artık kaçınılmaz bir mecburiyet halini almıştır. Bugün kamuoyu huzurunda bunun gereğini yapıyoruz” ifadelerini kullandı. "Siz kimsiniz gibi bir algı oluştu" Kendilerinin Elazığ’da ve Türkiye genelinde ilk ışığı yakan üst kurul delegeleri olduklarını ifade eden Belediye Meclis Üyesi Resul Kırılmaz, "MHP sürecinden sonra bir parti kuruluş çalışmaları başladı.

Genel Başkanımız Akşener ile bire bir şahsen Elazığ ile ilgili düşüncelerimizi her türlü platformda kendisine anlattım. Oda bize siz ne derseniz o olacak dedi.

Maalesef bugün geldiğimiz nokta da biz ne dersek değil de siz kimsiniz gibi bir algı oluştu. Bu da benim şahsen zoruma gitti" diye konuştu.



