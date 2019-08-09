Isparta Sütçüler Belediye Başkanı Mustafa Üstün vefat etti Haberi



- Isparta’nın Sütçüler ilçesinde 2 dönemdir belediye başkanlığı görevini yürüten AK Partili Mustafa Üstün, bir süredir tedavi gördüğü Antalya’daki Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde kolon kanserine yenik düştü. Belediye Başkanı Üstün, geçtiğimiz gece hayata gözlerini yumdu. Vefat eden Başkan Üstün için AK Parti Isparta İl Başkanı Osman Zabun yayımladığı mesajında, “İnnalillahi ve innaileyhi raciun. Sütçüler Belediye Başkanımız Mustafa Üstün, hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi Cuma Namazı sonrası Sütçüler ilçemizde defnedilecektir. Allah rahmet eylesin” ifadelerini kullandı. İki dönemdir belediye başkanlığı yaptığı ilçede bugün kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek olan Üstün’ün cenazesine siyasi ve bürokrat çok sayıda katılım olması bekleniyor.

