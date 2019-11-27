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27 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
İSEDAK toplantısında aile fotoğrafı çekildi, Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla da fotoğrafa katıldı

İSEDAK toplantısında aile fotoğrafı çekildi, Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla da fotoğrafa katıldı

Toplantıya katılan Atilla

İslam Toplantı Çekim 

-Erdoğan ile tokalaşması
-Toplu fotoğrafa katılması
-Genel ve Detay

( İSTANBUL )- Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla, İSEDAK aile fotoğrafı çekimine katıldı İSTANBUL

- İSEDAK 35. Bakanlar Toplantısında aile fotoğrafı çekildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile aile fotoğrafı öncesi tokalaşan Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla, çekimde yer aldı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi’nin (İSEDAK) 35. Bakanlar Toplantısı’na katıldı.
Toplantıya katılanlar arasında Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla dikkat çekti. Toplantıda yerini alan Atilla aile fotoğrafı öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tokalaştı. Ardından da toplu aile fotoğrafı çekiminde yer aldı.
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