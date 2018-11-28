İSEDAK toplantısına Suudi Bakan Al Kasabi de katıldı

-Toplantıdan detay

-Bakan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tokalaşması

-Aile fotoğrafından detay



( İSTANBUL )- İSEDAK toplantısına katılan bakanlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte aile fotoğrafı çektirdi İSTANBUL



- İstanbul’da düzenlenen 34’üncü İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) Toplantısı’na Suudi Arabistan’dan Bakan düzeyinde katılım oldu. İSEDAK Toplantısına katılan Ticaret ve Yatırım Bakanı Dr. Majid Bin Abdullah Al Kasabi aile fotoğrafında da yer aldı. İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi Toplantısının açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı. İSEDAK Toplantısının açılışını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıya katılan katılımcılarla teker teker tokalaşarak sohbet etti. Selamlaşmanın ardından katılımcılarla aile fotoğrafı çektirildi. Aile fotoğrafında Suudi Arabistan Ticaret ve Yatırım Bakanı Dr. Majid Bin Abdullah Al Kasabi de yer aldı.

