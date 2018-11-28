Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
İSEDAK toplantısına Suudi Bakan Al Kasabi de katıldı

İSEDAK toplantısına Suudi Bakan Al Kasabi de katıldı

Suudi bakandan detaylar

İslam Toplantı 

-Toplantıdan detay
-Bakan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tokalaşması
-Aile fotoğrafından detay

( İSTANBUL )- İSEDAK toplantısına katılan bakanlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte aile fotoğrafı çektirdi İSTANBUL

- İstanbul’da düzenlenen 34’üncü İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) Toplantısı’na Suudi Arabistan’dan Bakan düzeyinde katılım oldu. İSEDAK Toplantısına katılan Ticaret ve Yatırım Bakanı Dr. Majid Bin Abdullah Al Kasabi aile fotoğrafında da yer aldı. İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi Toplantısının açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı. İSEDAK Toplantısının açılışını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıya katılan katılımcılarla teker teker tokalaşarak sohbet etti. Selamlaşmanın ardından katılımcılarla aile fotoğrafı çektirildi. Aile fotoğrafında Suudi Arabistan Ticaret ve Yatırım Bakanı Dr. Majid Bin Abdullah Al Kasabi de yer aldı.
İlgili Foto Galeriler
Başkente Değer Katacak Külliyede Sona GelindiBaşkente Değer Katacak Külliyede Sona Gelindi
15 Temmuz Belgeseli, Erdoğanı Ağlattı15 Temmuz Belgeseli, Erdoğanı Ağlattı
13. İslam Zirvesi Konferansı Zirve Toplantısı13. İslam Zirvesi Konferansı Zirve Toplantısı
Dünya Liderleri SavanoradaDünya Liderleri Savanorada
Almanyada İslam Karşıtı Gösteriler Büyüyor!Almanyada İslam Karşıtı Gösteriler Büyüyor!
Amerikalı Mankenler İran'daAmerikalı Mankenler İran'da
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı