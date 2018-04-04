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04 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
İran Cumhurbaşkanı Ruhani Türkiye'den ayrıldı - ANKARA

İran Cumhurbaşkanı Ruhani Türkiye'den ayrıldı - ANKARA

- İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani Türkiye'den ayrıldı - Esenboğa Havalimanı - İran Cumhurbaşkanı Ruhani ve beraberindekilerin havaalanına gelişi - Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli - İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed İbrahim Taherian Fard - İran Cumhurbaşkanı Ruhani'yi taşıyan uçağın kalkışıİran Cumhurbaşkanı Ruhani Türkiye'den ayrıldıANKARA (AA) - İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, resmi ziyaret için geldiği Ankara 'daki temaslarını tamamlayarak ülkeden ayrıldı.Ruhani'yi taşıyan uçak, Esenboğa Havalimanı'ndan saat 19.00'da havalandı.Ruhani'yi Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed İbrahim Taherian Fard ve İran Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ile Ankara Merkez Komutanı Tuğgeneral Mehmet Kip uğurladı.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ayrı ayrı, heyetler arası ve baş başa görüşmeler gerçekleştiren Ruhani, Suriye konulu Türkiye - Rusya - İran Üçlü Zirvesi'ne katılmıştı.

Dera General İran 

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