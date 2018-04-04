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04 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani: 'Terörle mücadele devam etmeli. Terör örgütünün kalıntıları Suriye'den çıkarılmalı. Suriye'nin geleceği Suriye halkını ilgilendiriyor. Özgür seçimle kendi geleceklerine karar verebilirler'

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani: 'Terörle mücadele devam etmeli. Terör örgütünün kalıntıları Suriye'den çıkarılmalı. Suriye'nin geleceği Suriye halkını ilgilendiriyor. Özgür seçimle kendi geleceklerine karar verebilirler'

Ruhani'nin açıklamaları

Çatışma Mülteci Basın Açıklaması Petrol Teröristler 

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( ANKARA -2-HD) İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani: "Terörle mücadele devam etmeli. Terör örgütünün kalıntıları Suriye'den çıkarılmalı. Suriye'nin geleceği Suriye halkını ilgilendiriyor. Özgür seçimle kendi geleceklerine karar verebilirler"-"Bazı ülkelerce eğitilmiş, bu ülkeler tarafından para sağlanmış ve modern silahlar temin edilmiştir. Bu teröristler Suriye halkına ait olan petrolü satabiliyor ve Suriye'ye ait tarihi eserleri satabiliyorlardı"-"Başta ABD, istiyordu ki DEAŞ gibi El Nusra gibi terör örgütleri bu bölgede uzun süre kalsın. Fakat Suriye ve Irak gibi büyük halklar, dost ülkelerin yardımıyla bu tehlikeyi yok etti"-"Suriye'de kısmi ateşkes sağlandı ve 4 bölgede çatışmasızlık bölgesi oluşturuldu. Bu süreçte İran, Rusya ve Türkiye temel rol oynadı"-"Bugün Suriye halkının umudunun düne nazaran daha fazla olduğunu görmekten memnunum. Suriyeli mülteciler de evlerine dönmek için bugün daha çok ümitliler"-"Benim için en mutlu anlar, üç ülkenin Suriye'nin mazlum halkına yardım için mutabık kaldığı an oldu" ANKARA

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katıldığı "Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi" sona erdi. Zirve sonrasında ortak basın açıklaması yapılıyor.
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