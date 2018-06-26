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26 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Irak sınırında AK Parti zaferi

Irak sınırında AK Parti zaferi

Havai fişek gösterileri

Havai Fişek Gösterisi Ziyaretçiler Havai Fişek Milletvekili Teşekkür Yemeği 

-Gösteriyi izleyenler
-Evin önündeki kalabalık
-Röp.
-Slogan atılması

( VAN - HD)- AK Parti’nin Hakkari’den bir milletvekilini meclise göndermesi sınırda büyük sevinçle karşılandı- AK Parti’nin kalesi konumundaki Derecik beldesinde havai fişek gösterisiyle zafer kutlanıyor VAN

- AK Parti’nin Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde bir milletvekilini meclise göndermesi ve oylarını bir önceki seçime göre arttırması, Irak sınırındaki Derecik beldesinde havai fişeklerle kutladı. 24 Kasım’da yapılan Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre Hakkari’den AK Parti 1, HDP ise 2 milletvekilini meclise gönderiyor. AK Parti’den seçilen ve Irak sınırındaki Derecik beldesi nüfusuna kayıtlı olan Nusret Dinç’in evinde ise sevinç gösterileri var. Dinç’in Irak sınırındaki evinde ziyaretçiler geç saatlere kadar kabul edilirken, yapılan havai fişek gösterileri ise beldenin semalarını aydınlatıyor. “Reisimiz Erdoğan, vekilimiz Nusret Dinç” sloganlarıyla sınır hattı inlerken, Nusret Dinç’in de önümüzdeki günlerde geniş katılımlı bir teşekkür yemeği vereceği belirtildi. “Rabbim ömrümüzden alıp Reisin ömrüne katsın” Gece kutlamalara katılan Rıdvan Akbaş isimli vatandaş; terör, baskı ve tehditlere rağmen başardıklarını belirtti.
HDP’li milletvekillerinin yapamadığı hizmeti AK Partili milletvekilinin getireceğini ifade eden Akbaş, “Hakkari’mizde de bir vekil çıkardık. Şemdinli tarihinde ilk defa bir AK Partili vekil çıkardık. Gerdi aşireti olarak çok mutluyuz. Vekilin bizden olması bizi çok mutlu etti. Vekilimiz Hakkari’ye en iyi hizmeti sağlayacaktır. Huzur, birlik ve beraberliği daha çok sağlayacaktır. HDP’li milletvekillerinin getirmediği hizmeti, inşallah vekilimiz tamamlayacaktır. Teröre, baskı ve tehditlere rağmen Allah’ın izniyle başardık. Dünyaya nizam, barış ve huzur getirmek adına Rabbim Cumhuru Reisimize yardım etsin. Rabbim ömrümüzden alıp Reisin ömrüne katsın” dedi.
AK Parti’ye verdikleri desteklerin karşılık bulduğunu ifade eden Derecikli vatandaşlar ise, Gerdi aşireti olarak bir milletvekilini meclise göndermenin sevincini yaşadıklarını belirttiler. (YLM-MSA-Y)
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