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25 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
İnönü, vefatının 45. yılında Anıtkabir’de anıldı

İnönü, vefatının 45. yılında Anıtkabir’de anıldı

Anıtkabir detay

Başsağlığı Saygı Duruşu Kağıt Fabrikası Resmi Tören Tekerlekli Sandalye 

-Aslanlı yoldan heyetin yürüyüşü
-Atatürk mozolesine çelenk
-İsmet İnönü mozolesine çelenk bırakma

( ANKARA ) ANKARA

- Türkiye Cumhuriye'nin ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, vefatının 45. yıldönümünde Anıtkabir'de düzenlenen törenle anıldı. Türkiye Cumhuriye'nin ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü için vefatının 45. yılında Anıtkabir'de anma töreni düzenlendi.
Törende Cumhurbaşkanlığını temsilen Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Genel Kurmay Başkanlığından Korgeneral Metin Gürak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve kurmayları, CHP milletvekilleri, İsmet İnönü’nün kızı Özden Toker ve torunu ile aile eşrafı yer aldı. Atatürk'ün mozolesine çelenk koyma ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından, heyet İnönü'nün mezarı başına geçti. İnönü'nün öz geçmişinin okunmasının ardından çelenk sunumu gerçekleştirildi.
Heyet resmi törenin ardından İnönü ailesine başsağlığı dileklerini iletti. İnönü’yü 3 kez gördüm Öte yandan tekerlekli sandalyedeki emekli bir asker, Toker’e başsağlığı dilerken, İsmet İnönü’yü 3 kez gördüğünü anlattı. Bir sefer 8 yaşındayken kağıt fabrikası açılışında ve diğerini de Harp Okulunda okurken gördüğünü aktardı. Emekli asker, "En sevdiğimizi unutur muyuz" ifadelerini kullandı.
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