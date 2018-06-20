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20 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
'İnlerine girip, nefeslerini keseceğiz' - MALATYA İzle

'İnlerine girip, nefeslerini keseceğiz' - MALATYA İzle

"İnlerine girip, nefeslerini keseceğiz" - MALATYA - Öznur Çalık'ın ziyaretlerinden görüntüler - Öznur Çalık'ın konuşması"İnlerine girip, nefeslerini keseceğiz" - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık: - "Münbiç'in de terör örgütlerinden temizlenmesi için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Kandil'deki teröristlerin de inlerine kadar gireceğiz, nefeslerini keseceğiz" - "Terör örgütünün beli de kafası da kırılacak Allah nasip ederse bir daha sınır içine de dışına da giremeyecekler"MALATYA (AA) - VOLKAN KAŞİK - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, "Münbiç'in de terör örgütlerinden temizlenmesi için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Kandil'deki teröristlerin de inlerine kadar gireceğiz, nefeslerini keseceğiz." dedi.
Çalık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından bağımsız devriye faaliyetlerinin başladığını hatırlattı.Türkiye'nin terörle mücadelesinin sürdüğünü belirten Çalık, "Bir taraftan hizmetleri milletimizle buluşturuyoruz, diğer taraftan da terör örgütleriyle sonuna kadar mücadele ediyoruz. Sınır içinde, sınırda terör örgütleriyle mücadele ettiğimiz gibi sınır ötesinde de operasyonlarımız devam ediyor." diye konuştu.
Çalık, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarını Türk ordusunun başarıyla yürüttüğünü anımsatarak, şöyle devam etti:"Sancağımızı, bayrağımızı Afrin'e diktik. 'Giremezsiniz, girerseniz çıkamazsınız' diyenlere en güzel cevabı diktiğimiz o Türk bayrağıyla gösterdik. Şimdi Cumhurbaşkanımız, 'bir gece ansızın gelebiliriz' demişti. Buna Türkiye'nin cesaret edemeyeceğini düşünmüşlerdi ama Türkiye'nin başındaki ismin Recep Tayyip Erdoğan olduğunu unutmuşlardı. Biz Afrin'e de girdik, sancağımızı oraya diktik. Münbiç'te DEAŞ'la mücadele için oraya giren uluslararası güçlerin kimler olduğunu biliyoruz. Şimdi süreci takip edeceğiz. Münbiç'in de terör örgütlerinden temizlenmesi için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Kandil'deki teröristlerin de inlerine kadar gireceğiz, nefeslerini keseceğiz." - "Önemli yatırımları Doğu ve Güneydoğu'ya kazandırdık"Başarılı operasyonları gerçekleştiren komutanların apoletlerini sökmek isteyen olduğuna dikkati çeken Çalık, milletin 24 Haziran'da buna gereken cevabı vereceğini ifade etti.
Öznur Çalık, eski Türkiye'de ceberut bir devlet anlayışı söz konusu olduğunu belirterek, şunları kaydetti:"Sadece güvenlik tedbirleriyle bu işin olmayacağını çok net ifade ettik. Biz güvenlik tedbirlerini, operasyonları terör örgütlerine, PKK'ya, PYD'ye, YPG'ye, FETÖ'ye, DEAŞ'a yapıyoruz ama devletin şefkat elini vatandaşa gösteriyoruz. Sosyal devlet anlayışını inşa etmek için kadınlarımıza, gençlerimize, ailelerimize, şehirciliğimize yönelik çok önemli yatırımları biz Doğu ve Güneydoğu bölgesine kazandırdık. Bugün gidin Diyarbakır'ı da Sur'u da Hakkari merkezi de Şırnak merkezi de Cizre'yi de tanıyamazsınız. Biz o bölgeleri terör örgütlerinden temizlerken aynı zamanda şehri imar ve inşa ediyoruz. Milletimizin gönüllerindeki yerlerini de pekiştiriyoruz. Terör örgütünün beli de kafası da kırılacak Allah nasip ederse bir daha sınır içine de dışına da giremeyecekler."

Terörle Mücadele Muhabir Uluslararası Sınır Ötesi Teröristler 

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