İnce: 'Seçim sonuçlarını kabul ediyorum' - ANKARA Haberi
İnce: "Seçim sonuçlarını kabul ediyorum" - ANKARA - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin açıklamasıANKARA - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, parti genel merkezinde basın açıklaması yaptı. (3)İnce: "Bizim için gerçek seçim sonuçları, bu tutanaklarda yazan rakamlardır. Görevlilerimizin bize ulaştırdıkları tutanaklarla YSK'nın açıkladığı rakamlar arasında anlamlı bir farklılık yoktur."CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce: "Seçim sonuçlarını kabul ediyorum."