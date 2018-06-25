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25 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
İnce: 'Seçim sonuçlarını kabul ediyorum' - ANKARA Haberi

İnce: 'Seçim sonuçlarını kabul ediyorum' - ANKARA Haberi

İnce: "Seçim sonuçlarını kabul ediyorum" - ANKARA - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin açıklamasıANKARA - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, parti genel merkezinde basın açıklaması yaptı. (3)İnce: "Bizim için gerçek seçim sonuçları, bu tutanaklarda yazan rakamlardır. Görevlilerimizin bize ulaştırdıkları tutanaklarla YSK'nın açıkladığı rakamlar arasında anlamlı bir farklılık yoktur."CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce: "Seçim sonuçlarını kabul ediyorum."

Cumhurbaşkanı Basın Açıklaması Cumhurbaşkanı Adayı 

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