İnce'nin düzenlediği basın toplatısı - TRT'nin dışarı çıkarılması - ANKARA
- CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin düzenlediği basın toplantısı - Toplantıya katılan basın mensupları - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin TRT'nin toplantıdan çıkmasını istemesi - TRT kameramanının malzemelerini toplayıp çıkması - İnce'nin konuşması - Muhabir, kameraman ve foto muhabirlerinden görüntüANKARA - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.