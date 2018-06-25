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25 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
İnce: 'Mücadele etmek için illa milletvekili olmak gerekmez' - ANKARA Haberi

İnce: 'Mücadele etmek için illa milletvekili olmak gerekmez' - ANKARA Haberi

İnce: "Mücadele etmek için illa milletvekili olmak gerekmez" - ANKARA - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin açıklamasıANKARA - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, parti genel merkezinde basın açıklaması yaptı. (5)CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce: "Mücadele etmek için illa milletvekili olmak gerekmez. 16 yıl milletvekilliği yaptım zaten. Mücadele etmenin çeşitli yolları vardır. Siyasi kadrolarda bulunmuş bir insan mücadelenin yolunu bulacaktır."

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