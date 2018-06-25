İnce: 'Mücadele etmek için illa milletvekili olmak gerekmez' - ANKARA Haberi
İnce: "Mücadele etmek için illa milletvekili olmak gerekmez" - ANKARA - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin açıklamasıANKARA - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, parti genel merkezinde basın açıklaması yaptı. (5)CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce: "Mücadele etmek için illa milletvekili olmak gerekmez. 16 yıl milletvekilliği yaptım zaten. Mücadele etmenin çeşitli yolları vardır. Siyasi kadrolarda bulunmuş bir insan mücadelenin yolunu bulacaktır."