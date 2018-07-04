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04 Temmuz 2018 Çarşamba günü yayınlandı
İnce, Kılıçdaroğlu’nun ‘Kurultay çağrısı yapmayacağım’ açıklamasını Erzurum’dan değerlendirdi:“Medya aracılığı ile konuşmak doğru olmaz”

İnce, Kılıçdaroğlu’nun ‘Kurultay çağrısı yapmayacağım’ açıklamasını Erzurum’dan değerlendirdi:“Medya aracılığı ile konuşmak doğru olmaz”

Başkanın belediyeye ve kadın evini gezmesi

Yerel Seçimler Genel Başkan Yerel Seçim Basın Mensupları 

-İnce’nin çocuklarla sohbeti
-İnce’nin açıklamaları

( ERZURUM )- “Bakalım yarın MYK var. Belki farkı sonuçlar çıkar” ERZURUM

- CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, Erzurum’un tek CHP’li Belediyesi olan Çat Belediye Başkanlığını ziyaret etti. Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç ile birlikte ilçede vatandaşlarla bir araya gelen İnce, Kadın Dinlenme Evinde kadınlarla sohbet etti. Çat Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç’ın makamına geçen İnce buradaki çocukları yanına çağırarak bir süre sohbet etti. İnce yanına topladığı çocuklara ilk olarak derslerini sordu. İnce ziyareti sırasında basın mensuplarının, “Sayın Kılıçdaroğlu’nun ‘kurultay çağrısı yapmayacağım yerel seçimler var onlara hazırlanacağız’ şeklindeki açıklamasıyla ilgili sorduğu soruya, “Bakarız şimdi sayın genel başkanla basın yolu ile konuşmam doğru olmaz, şık olmaz. Kendisi ile konuşurum ben. Doğrusu odur. Bakalım yarın MYK var. Belki farkı sonuçlar çıkar, konuşuruz sayın genel başkanla bunları değerlendiririz. Medya aracılığı ile konuşmak doğru olmaz, döndüğümde konuşurum açıklamaları yaparız” diye cevap verdi. İnce vatandaşlarla bir süre sohbet ettikten sonra ilçeden ayrıldı. (ŞG-AT)
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