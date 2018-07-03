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03 Temmuz 2018 Salı günü yayınlandı
İnce: 'Kendisi (Kılıçdaroğlu) isterse olağan üstü kurultayı toplayarak, benim genel başkan, kendisinin onursal genel başkan olabileceği teklifinde bulundum” - TBMM İzle

İnce: 'Kendisi (Kılıçdaroğlu) isterse olağan üstü kurultayı toplayarak, benim genel başkan, kendisinin onursal genel başkan olabileceği teklifinde bulundum” - TBMM İzle

İnce: "Kendisi (Kılıçdaroğlu) isterse olağan üstü kurultayı toplayarak, benim genel başkan, kendisinin onursal genel başkan olabileceği teklifinde bulundum” - TBMM - Muharrem İnce’nin rozet takması detayı - İnce'nin konuşması TBMM (AA) - 24 haziran seçimlerinde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, TBMM 'de Yalova milletvekili Özcan Özel'e rozet taktı.

Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı Adayı İran Seçimleri Milletvekili Genel Başkan 

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