İnce: 'Kendisi (Kılıçdaroğlu) isterse olağan üstü kurultayı toplayarak, benim genel başkan, kendisinin onursal genel başkan olabileceği teklifinde bulundum” - TBMM İzle
İnce: "Kendisi (Kılıçdaroğlu) isterse olağan üstü kurultayı toplayarak, benim genel başkan, kendisinin onursal genel başkan olabileceği teklifinde bulundum” - TBMM - Muharrem İnce’nin rozet takması detayı - İnce'nin konuşması TBMM (AA) - 24 haziran seçimlerinde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, TBMM 'de Yalova milletvekili Özcan Özel'e rozet taktı.