İnce: 'Eldeki tutanaklarda yenilmişseniz, yenilmişsinizdir' - ANKARA
İnce: "Eldeki tutanaklarda yenilmişseniz, yenilmişsinizdir" - ANKARA - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin açıklamasıANKARA - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, parti genel merkezinde basın açıklaması yaptı. (6)CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, başarısından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı henüz tebrik etmediğini ancak edeceğini bildirdi.İnce: "Eldeki tutanaklarda yenilmişseniz, yenilmişsinizdir. 'Bunu kabul etmiyorum ben, sokaklara çıkalım.' Bu demokrasi değil ki."