İmamoğlu’na memleketi Trabzon’da coşkulu karşılama

-imamoğlu'nun açıklamaları

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( TRABZON ) TRABZON



- CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, memleketi Trabzon’a gelişinde havalimanında coşkuyla karşılandı. Davul zurnalarla yoğun bir kalabalık tarafından karşılanan İmamoğlu, VIP Salonu çıkışında basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı. İmamoğlu, öncelikle tüm Karadeniz’in ve hemşehrilerinin Ramazan Bayramı’nı kutladığını belirterek “Güzel bir bayram gezisi olacak. Uzun süredir gelemiyordum Trabzon’a. Gerçekten bir ukdeydi. Seçime denk düştü, tam ortasına denk geldi ama olsun. Köyümü ziyaret edeceğim. Aile büyüklerimin mezarlarını ziyaret edeceğim. Yarın Trabzon’da, sonra Giresun’da sonra Ordu’da bir bayramlaşmamız var. Özlemle geliyorum, kucaklaşmaya geliyorum. Trabzon şehri benim doğduğum şehir. Bu güzel şehir benim kimliğimin benliğimin oluştuğu yer. Bütün hemşehrilerim ile kucaklaşmaya geldim, buluşmaya geldim. Beslendiğim bu kentin insanları ile bayramlaşmaya geldim. Bütün özlemim ile buradayım. Karadeniz'i doğduğum şehri çok seviyorum. Her zaman duamdır. Öncelikle Allah’ım benim aileme ve doğduğum bu topraklara mahcup etme diye duam budur. Bu güzel kentte bulunmaktan büyük keyif duyuyorum” dedi.

İmamoğlu’nun bugün aynı zamanda 49. doğum günü olduğu öğrenilirken, karşılamanın ardından Düzköy ilçesine doğru hareket etti. İmamoğlu’nu karşılamaya gelen partililerden havalimanında Bakan Soylu’ya tepki Öte yandan Şırnak’ın Kato Dağı’nda Mehmetçik ile birlikte bayramlaşma programına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da İmamoğlu’nun Trabzon’a gelişi öncesinde Trabzon’a geldi. Bakan Soylu ve beraberindekilerin havalimanı VIP Salonu’ndan çıkışı sırasında bir grup CHP’li Trabzon’a bayramlaşma programı için gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu protesto ederek tepki gösterirken, kısa süreli gerginlik yaşandı. Bakan Soylu daha sonra partisi tarafından düzenlenen bayramlaşma törenine katılmak üzere havalimanından ayrıldı.

