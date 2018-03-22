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22 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
İki Bakan Varna Zirvesi için çalışıyor

İki Bakan Varna Zirvesi için çalışıyor

Bakanların arşiv görüntüleri

( ANKARA ) ANKARA

İhlas Oyaca Toplantı Müzakere 


- AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Varna Liderler Zirvesi için hazırlık çalışmalarını sürdürüyor. Bulgaristan’ın Varna kentinde düzenlenecek Varna Liderler Zirvesine yönelik hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Varna’da düzenlenecek Türkiye-AB Zirvesi öncesi, AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve bürokratlarla beraber hazırlık toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıya dair iki bakanın da gülümsediği kareler paylaşıldı. Diğer yandan İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar da "Pazartesi Varna’da Türkiye Avrupa Birliği maçı var" başlıklı yazısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Varna zirvesi için özel hazırlık yaptırdığını, kaleme almıştı. Yaşar yazısında, "Türkiye’nin eli güçlü, AB’yi ve liderlerini görüntülerle sıkıştıracak, belgeleri ortaya koyacak. Almanya ile ilişkilerin normalleşmesi Brüksel’i de olumlu etkilemiş gibi görünüyor. Görüntü, laf var ama icraat yok. Türkiye’nin de yaldızlı laflara karnı tok" ifadelerini kaydetti.

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