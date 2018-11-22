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22 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
İddialara konu olan Kazdağları'ndaki o köy havadan görüntülendi

İddialara konu olan Kazdağları'ndaki o köy havadan görüntülendi

Drone ile köyün havadan görüntüleri

Salar İhlas Gayrimenkul Oksijen 

-Köy detay görüntüleri
-Köy Muhtarı Necati Tokuptepe ile röp

( BALIKESİR -ÖZEL) BALIKESİR

- CHP’li Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu’nun Türkiye’nin oksijen deposu olarak kabul edilen Kazdağları'nda 60’ın üzerinde arazi, 24 daire, 6 kerpiç ev ve 2 köy evi satın aldığı iddiaları tüm ülkede konuşulurken, İhlas Haber Ajansı o köyü havadan çekti. Edremit'in Güre Mahallesi Kavurmacılar mevkiinde bulunan ve yıllar önce adeta terk edilen yerleşim merkezi, son günlerde Kazdağları ve temiz havası ile yatırım yapmak isteyenlerin dikkatini çekiyor. Çam ormanları içinde Edremit Körfezine hakim bir noktada ulaşımı kolay bir yer olan Kavurmacılar köyü gayrimenkul fiyatlarındaki artışlar ile dikkat çekiyor. Köyde çoğu tamamen yıkık taş evler bulunuyor. Yatırım yapmak isteyenler bu taş evleri aslına uygun restore ettiriyor. Köy muhtarı Nicati Tokuştepe, “Kavurmacılar mevkiinde arsalar çok pahalı. İstanbullu zengin insanlar buradan çok mal aldı. Buranın insanları da iş güç olmadığı için mecburen satmak zorunda kaldılar. İstanbullu zenginler ve siyasiler de olmak üzere buradan çok yerler aldılar. Burası ileriye dönük değer kazanacağı için insanlar gelip alıyor” dedi.
İddialara göre CHP’li Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu’nun Kazdağları'nda 60’ın üzerinde 128 dönüm arazi, 24 daire, 6 kerpiç ev ve 2 köy evi satın aldığı ifade ediliyor.
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